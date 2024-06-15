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    В Кремле прокомментировали начало саммита по Украине в Швейцарии

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    Реакция от участников саммита в Швейцарии на предложения президента РФ Владимира Путина по урегулированию на Украине не носит конструктивного характера. Об этом 15 июня заявил РИА Новости пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

    По его словам, в Москве надеются, что в следующий раз Украину обсудят на конструктивном мероприятии. Участникам саммита Кремль передавать ничего не хочет.

    «Мы хотим собраться в следующий раз на более предметном и обещающем мероприятии», — сказал Песков.

    Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал «несерьезными» предложения Владимира Путина по мирному урегулированию на Украине. Политик считает, что предложение «не было сделано всерьез», но «каким-то образом» имеет отношение к «мирной конференции» в Швейцарии.

    15–16 июня в Швейцарии пройдет международная мирная конференция, на которой будут обсуждать пути урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Россия в ней участвовать не будет. Владимир Путин отмечал, что «без участия России, без честного и ответственного диалога с нами выйти на мирное решение на Украине и в целом по глобальной и европейской безопасности невозможно», а саммит он назвал уловкой.

    Напомним, 14 июня Владимир Путин во время выступления в Министерстве иностранных дел заявил, что РФ незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после того, как Киев выведет свои войска с территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Какой была международная реакция на это заявление главы России, «Фонтанка» писала здесь.

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