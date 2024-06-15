В Кремле прокомментировали начало саммита по Украине в Швейцарии

Реакция от участников саммита в Швейцарии на предложения президента РФ Владимира Путина по урегулированию на Украине не носит конструктивного характера. Об этом 15 июня заявил РИА Новости пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.



По его словам, в Москве надеются, что в следующий раз Украину обсудят на конструктивном мероприятии. Участникам саммита Кремль передавать ничего не хочет.



«Мы хотим собраться в следующий раз на более предметном и обещающем мероприятии», — сказал Песков.



Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал «несерьезными» предложения Владимира Путина по мирному урегулированию на Украине. Политик считает, что предложение «не было сделано всерьез», но «каким-то образом» имеет отношение к «мирной конференции» в Швейцарии.

