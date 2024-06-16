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    Пленные, продовольствие, ЗАЭС. Reuters опубликовал проект коммюнике конференции в Швейцарии

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    Проект коммюнике конференции в Швейцарии по урегулированию на Украине содержит пункт о том, что достижение мира требует участия и диалога между всеми сторонами. Текст документа 16 июня публикует Reuters.

    «Мы считаем, что достижение мира требует участия и диалога между всеми сторонами. Поэтому мы решили предпринять конкретные шаги в будущем в вышеупомянутых областях с дальнейшим привлечением представителей всех сторон», - сказано в проекте.

    Основой для достижения «всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине», по мнению участников саммита, должен служить устав ООН, включая принципы «уважения территориальной целостности и суверенитета всех государств».

    В проекте сказано, что в ходе конференции в Швейцарии, которая продлится в воскресенье, у участников состоялся «плодотворный, всеобъемлющий и конструктивный обмен различными мнениями о путях достижения справедливого и прочного мира, основанного на международном праве».

    Предполагается, что участники конференции достигли консенсуса по основным вопросам саммита:

    • Безопасность использования атомной энергии и ядерных установок; в этом же пункте оговаривается, что украинские атомные электростанции и установки, «в том числе Запорожская АЭС, должны работать безопасно и надежно под полным суверенным контролем Украины», в соответствии с принципами МАГАТЭ и под его контролем.
    • Любая угроза или применение ядерного оружия в контексте конфликта на Украине недопустимы;
    • Свободное, полноценное и безопасное торговое судоходство, а также доступ к морским портам Черного и Азовского морей, имеют «решающее значение» в контексте глобальной продовольственной безопасности. «Нападения на торговцев корабли в портах и на всем пути следования, а также против гражданских портов и гражданской портовой инфраструктуры недопустимы». Украинская сельхозпродукция «должна надежно и свободно поставляться заинтересованным третьим странам»;
    • Всех военнопленных необходимо освободить путем обмена. Также содержится призыв к репатриации перемещенных из Украины детей и возвращении гражданских лиц, которые «были незаконно задержаны».

    Конференция в Бюргенштоке открылась 15 июня. В саммите принимают участие представители около сотни стран, в том числе Украины, США, Великобритании, Германии, Франции, стран Азии, Латинской Америки, Африки. Россию не позвали, но говорят, что все еще впереди, а это лишь первый шаг. Главные заявления первого дня переговоров «Фонтанка» собрала здесь.

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