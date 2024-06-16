Пленные, продовольствие, ЗАЭС. Reuters опубликовал проект коммюнике конференции в Швейцарии

Проект коммюнике конференции в Швейцарии по урегулированию на Украине содержит пункт о том, что достижение мира требует участия и диалога между всеми сторонами. Текст документа 16 июня публикует Reuters.



«Мы считаем, что достижение мира требует участия и диалога между всеми сторонами. Поэтому мы решили предпринять конкретные шаги в будущем в вышеупомянутых областях с дальнейшим привлечением представителей всех сторон», - сказано в проекте.



Основой для достижения «всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине», по мнению участников саммита, должен служить устав ООН, включая принципы «уважения территориальной целостности и суверенитета всех государств».

