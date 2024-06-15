Мирное решение будет? О чем говорили на саммите по Украине в Швейцарии

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В швейцарском в Бюргенштоке открылась конференция по урегулированию на Украине. Она продлится два дня. В саммите принимают участие представители около сотни стран, в том числе США, Великобритании, Германии, Франции, стран Азии, Латинской Америки, Африки. Россию не позвали, но говорят, что все еще впереди. «Фонтанка» собрала главные заявления.



Первой на саммите выступила глава принимающей страны — президент Швейцарии Виола Амхерд. Политик сразу обозначила: мирный процесс без участия России «немыслим». Тем не менее на встрече, по ее словам, планируется обсудить, как и при каких условиях Россия может быть вовлечена в этот процесс. Амхерд считает, что для долгосрочного урегулирования необходимо учитывать интересы обеих сторон.



Президент Украины Владимир Зеленский, выступивший следом, тоже обратил внимание, что РФ нет в Бюргенштоке, но обвинил Москву в том, что она «не заинтересована в мире». Украинский лидер на саммите призвал «вместе решить, что означает справедливый мир». Далее, сказал он, все это передадут России, а об окончании боевых действий, считает Зеленский, можно будет говорить «на втором саммите».



Вице-президент США Камала Харрис считает, что выдвинутые Владимиром Путиным условия являются призывом не к переговорам, а к сдаче Украины. Политик заверила, что Белый дом продолжит поддерживать Киев, в том числе путем ввода новых санкций против РФ, а также будет добиваться «справедливого и прочного мира на основе принципов Устава ООН и воли украинского народа». «Мы поддерживаем Украину не в качестве благотворительности, а потому, что это соответствует нашим стратегическим интересам», — добавила она.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц согласился с тем, что мира на Украине нельзя достичь без России. Однако он уверен, что немедленное прекращение огня без серьезных переговоров, основанное на «новых реалиях», «узаконит» действия России, что приведет к еще одному замороженному конфликту. Германский лидер считает, что это было бы опасно и для Украины, и для Европы.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила против заморозки конфликта на Украине. По ее мнению, необходимо «поддержать всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир для Украины, который восстановит суверенитет Украины и ее территориальную целостность». Также она напомнила о взлете цен на энергию и продовольствие в мире в результате конфликта, но призвала не бояться трудностей.



Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд, выступая на конференции, заявил, что серьезный мирный процесс по урегулированию на Украине требует участия России. Он также призвал международное сообщество поддерживать любые шаги к серьезным переговорам, которые «потребуют сложных компромиссов».

Президент Кении Уильям Руто осудил действия России на Украине, но заявил, что РФ тоже должна быть за столом переговоров. Он отметил, что его страна пострадала от экономических последствий конфликта, из-за удорожания удобрений и задержки их поставок. Кроме того, президент считает, что одностороннее присвоение российских активов незаконно и неприемлемо, противоречит Уставу ООН.

Президент Финляндии Александр Стубб, комментируя необходимость конференции в Швейцарии, заявил о том, что эта встреча «может быть первым шагом к миру». Украина, уверен финский лидер, начинает мирный процесс «с позиции силы». Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и президент Польши Анджей Дуда обвинили Россию в «имперской» политике. В то же время польский лидер уверен, что достижение долгосрочного мира потребует больших усилий и будет сложным процессом.

Глава Европейского совета Шарль Мишель считает, что мир требует диалога с Россией, который должен быть основан на Уставе ООН и международном праве, но только Украина может решать, когда переговоры станут возможны.

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что конфликт ведется не только между Россией и Украиной, он призвал к тому, чтобы остановить боевые действия. Представленные Владимиром Путиным 14 июня условия России по урегулированию являются важным шагом, который дает надежду на то, что «работу можно начать», говорит политик. «Эта конференция может быть последним выходом из положения, прежде чем произойдет дальнейшая эскалация», — сказал Фидан. Дипломат считает, что участие России в саммите могло бы обеспечить его результативность. Представитель Турции напомнил, что Анкара с самого начала предпринимала усилия для урегулирования конфликта и продолжит это делать. При этом он заверил, что его страна «поддерживает территориальную целостность» Украины.

Завершился первый день выступлением президента Франции Эмманюэля Макрона. Он говорил о том, что участники саммита заинтересованы в установлении «прочного мира, который не означает капитуляцию Украины». «Никто из нас не воюет против России, мы все стремимся к прочному миру», — заметил французский лидер и призвал расширить круг стран, участвующих в мирном процессе.

Конференция в Швейцарии продолжится завтра. Как пишет РИА Новости, Украина и Швейцария исключили территориальные вопросы из обсуждения, как и вопросы прекращения огня. Обсудить на встрече планируют вопросы ядерной и продовольственной безопасности, обмен пленными, репатриацию детей. Владимир Путин отмечал: «Без участия России, без честного и ответственного диалога с нами выйти на мирное решение на Украине и в целом по глобальной и европейской безопасности невозможно». Саммит он назвал уловкой.