«Маршрут Старухи» возвращается на улицы Петербурга

16 июня пройдет 12-й ежегодный спектакль-променад «Маршрут Старухи» по произведениям Даниила Хармса и других ОБЭРИУтов. В прошлом году спектакль сосредоточился в здании Дома Радио, в этом году «Маршрут Старухи» вернется на улицы Петербурга и пройдет под эгидой цирка и лозунга «Весь мир — не театр. Весь мир — цирк!».
Отталкиваясь от заявленной темы, кураторы спектакля выбрали центром притяжения «Упсала-Цирк». «Упсала-Цирк» — это стационарный цирк без животных и клоунов, изначально созданный как социальный проект для подростков. Юные циркачи станут главными героями спектакля этого года. Автором этой концепции выступила Юлия Клейман, а магистральными режиссерами в этом году стали Кирилл Люкевич, Дмитрий Мульков и студенты Андрея Могучего. Ежегодно для создания спектакля-променада собирается большая команда режиссеров, актеров, художников и продюсеров, в общей сложности насчитывающая около двухсот человек.
Уже 9 июня на улицах города появились традиционные доски с цитатами Даниила Хармса и его друзей. Из этой акции вырастет отдельный «маленький бесплатный Маршрут», который охватит уже традиционные локации: кафе и бары, парки, улицы и книжные магазины в районе Невского проспекта и Кирочной улицы.
Театральный критик Алена Ходыкова о спектаклях «Маршрута»: «Всегда «Маршрут Старухи» на один день преображал город, заполняя переулки чудотворцами и чудаками, выпуская на улицы огромных Хармс-кукол, пугая прохожих вываливающимися из окон старухами. И всегда в ткань спектакля-променада через обэриутское мироощущение вшита рефлексия о сегодняшнем времени».
12+
Арина Хек