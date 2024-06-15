    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 17

    2 м/с, ю-з

    763мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd89.07eur95.15

    Вместо Турчака. «Единая Россия» получила нового врио секретаря генсовета

    1857
    5 комментариев

    Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев стал врио секретаря генсовета партии. На должность его назначил председатель «ЕР» Дмитрий Медведев, сообщает 15 июня пресс-служба партии.

    Якушев станет секретарем генсовета после проведения съезда и обновления состава руководящего органа «ЕР». Сейчас чиновник проводит встречу с сотрудниками Центрального исполкома партии. Андрей Турчак, как заявил Медведев, попросил освободить его от обязанностей секретаря генсовета.

    На сайте партии все еще указано, что секретарем генсовета «Единой России» является Андрей Турчак, который занимает эту должность с 2017 года. С 4 июня 2024 он занимает пост врио главы Республики Алтай. Политик уже подал в избирком документы для выдвижения на должность руководителя республики. 5 июня в связи с новой работой Турчака Совет Федерации досрочно прекратил его полномочия первого вице-спикера верхней палаты парламента.

    Владимир Якушев с 9 ноября 2020 занимает пост полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе. До этого работал главой Минстроя и возглавлял Тюменскую область.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close