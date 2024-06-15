Вместо Турчака. «Единая Россия» получила нового врио секретаря генсовета

Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев стал врио секретаря генсовета партии. На должность его назначил председатель «ЕР» Дмитрий Медведев, сообщает 15 июня пресс-служба партии.



Якушев станет секретарем генсовета после проведения съезда и обновления состава руководящего органа «ЕР». Сейчас чиновник проводит встречу с сотрудниками Центрального исполкома партии. Андрей Турчак, как заявил Медведев, попросил освободить его от обязанностей секретаря генсовета.



На сайте партии все еще указано, что секретарем генсовета «Единой России» является Андрей Турчак, который занимает эту должность с 2017 года. С 4 июня 2024 он занимает пост врио главы Республики Алтай. Политик уже подал в избирком документы для выдвижения на должность руководителя республики. 5 июня в связи с новой работой Турчака Совет Федерации досрочно прекратил его полномочия первого вице-спикера верхней палаты парламента.

