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    Совфед досрочно прекратил полномочия Турчака

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    6 комментариев

    Совет Федерации 5 июня досрочно прекратил полномочия первого вице-спикера Андрея Турчака в связи с его назначением врио главы Республики Алтай.

    Напомним, президент РФ Владимир Путин 4 июня предложил Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай — «перспективный», по его словам, регион. Незадолго до этого губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин ушел в отставку.

    Турчак родился в 1975 году в Ленинграде. В 2009–2017 годах был губернатором Псковской области, с 2017 года — член Совета Федерации, с 2020 года — первый заместитель председателя. Отец Андрея Турчака Анатолий, по данным СМИ, был спарринг-партнером Путина по дзюдо.

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    Андрей Турчак
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    Комментарии 6

    paniker05 Июн 2024 в 10:49
    К этому чиновнику много будет вопросов,позже, и его ответы будут совсем не интересны
    +0−0
    Pravda17805 Июн 2024 в 10:31
    Чак чак
    +1−1
    28191662605 Июн 2024 в 10:22
    На Алтае главное иметь своего адвоката, банкира и врача.
    +2−0
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