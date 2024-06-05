Совфед досрочно прекратил полномочия Турчака

Совет Федерации 5 июня досрочно прекратил полномочия первого вице-спикера Андрея Турчака в связи с его назначением врио главы Республики Алтай.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 4 июня предложил Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай — «перспективный», по его словам, регион. Незадолго до этого губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин ушел в отставку.
Турчак родился в 1975 году в Ленинграде. В 2009–2017 годах был губернатором Псковской области, с 2017 года — член Совета Федерации, с 2020 года — первый заместитель председателя. Отец Андрея Турчака Анатолий, по данным СМИ, был спарринг-партнером Путина по дзюдо.