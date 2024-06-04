Глава Республики Алтай ушел в отставку. Его место может занять секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак

Губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин ушел в отставку в связи с переходом на новое место работы. Об этом политик сообщил 4 июня в своем телеграм-канале.
«Сегодня в связи с переходом на новое место работы я ухожу с должности главы Республики Алтай», — сообщил Олег Хорохордин. Он поблагодарил за проделанную работу свою команду из правительства, Госсобрания и жителей региона — за оказанное доверие.
Накануне источники «Коммерсанта» сообщали, что регион может возглавить первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Турчак, в отличие от Хорохордина, родился не на Алтае, а в Петербурге. В 2009 году он возглавил Псковскую область, став одним из самых молодых глав региона.
Турчака в «Единой России» может заменить полпред Уральского федерального округа Владимир Якушев, пишут «Ведомости». Он с 2001 по 2005 год был вице-губернатором Тюменской области, когда регион возглавлял нынешний мэр Москвы Сергей Собянин.
Ранее ушла в отставку губернатор ХМАО Наталья Комарова, которая была единственной в России женщиной, возглавляющей субъект Федерации. На ее место президент РФ Владимир Путин представил мэра Тюмени Руслана Кухарука.