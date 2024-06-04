    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 18

    4 м/с, зап

    753мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.38eur96.87

    Глава Республики Алтай ушел в отставку. Его место может занять секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак

    1438
    4 комментария

    Губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин ушел в отставку в связи с переходом на новое место работы. Об этом политик сообщил 4 июня в своем телеграм-канале.

    Фото: kremlin.ru
    ПоделитьсяПоделиться

    «Сегодня в связи с переходом на новое место работы я ухожу с должности главы Республики Алтай», — сообщил Олег Хорохордин. Он поблагодарил за проделанную работу свою команду из правительства, Госсобрания и жителей региона — за оказанное доверие.

    Накануне источники «Коммерсанта» сообщали, что регион может возглавить первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Турчак, в отличие от Хорохордина, родился не на Алтае, а в Петербурге. В 2009 году он возглавил Псковскую область, став одним из самых молодых глав региона.

    Турчака в «Единой России» может заменить полпред Уральского федерального округа Владимир Якушев, пишут «Ведомости». Он с 2001 по 2005 год был вице-губернатором Тюменской области, когда регион возглавлял нынешний мэр Москвы Сергей Собянин.

    Ранее ушла в отставку губернатор ХМАО Наталья Комарова, которая была единственной в России женщиной, возглавляющей субъект Федерации. На ее место президент РФ Владимир Путин представил мэра Тюмени Руслана Кухарука.

    Фото: kremlin.ru

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    АлтайРеспублика АлтайОтставки и назначенияАндрей Турчак
    ЛАЙК1
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close