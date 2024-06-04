Владимир Путин предложил возглавить Алтай вице-премьеру Андрею Турчаку

«У вас был хороший опыт работы в регионе, в исполнительных органах власти, с хорошим результатом, и я хотел бы попросить вас вернуться в исполнительную власть и возглавить один из регионов — перспективный, имею в виду Республику Алтай. Вы, работая в Совете Федерации, прекрасно понимаете ситуацию в регионах РФ, и в этом тоже», — сказал президент Турчаку и акцентировал внимание на развитии туризма в Республике Алтай.

«Хочу сказать спасибо за доверие. Сделаю все, чтобы вас не подвести. Республика Алтай — уникальная земля с большим потенциалом. Там живут замечательные трудолюбивые люди; сделаю все, чтобы заручиться их поддержкой в ходе избирательной кампании на выборах и приложу все свои силы, чтобы по-настоящему раскрыть богатый потенциал Республики Алтай», — ответил Турчак.

О том, что губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин ушел в отставку в связи с переходом на новое место работы, стало известно сегодня утром.

Турчак родился в 1975 году в Ленинграде. С 2009 по 2017 год являлся губернатором Псковской области. С 2017 года стал членом Совета Федерации, с 2020 года — первым заместителем председателя. В 2017 году стал секретарем генсовета «Единой России». Отец Андрея Турчака Анатолий, по данным СМИ, был спарринг-партнером Владимира Путина по дзюдо.



Ранее собеседник издания «Коммерсантъ» сообщал, что Республика Алтай важна с точки зрения взаимодействия с Китаем — регион имеет границу с этой страной протяженностью 55 км.