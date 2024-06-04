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    Владимир Путин предложил возглавить Алтай вице-премьеру Андрею Турчаку

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    Президент России Владимир Путин 4 июня предложил вице-премьеру Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай. Видеозапись общения главы государства с первым вице-спикером Совета Федерации и секретарем генсовета «Единой России» распространила пресс-служба Кремля.

    t.me/news_kremlin

    «У вас был хороший опыт работы в регионе, в исполнительных органах власти, с хорошим результатом, и я хотел бы попросить вас вернуться в исполнительную власть и возглавить один из регионов — перспективный, имею в виду Республику Алтай. Вы, работая в Совете Федерации, прекрасно понимаете ситуацию в регионах РФ, и в этом тоже», — сказал президент Турчаку и акцентировал внимание на развитии туризма в Республике Алтай.

    «Хочу сказать спасибо за доверие. Сделаю все, чтобы вас не подвести. Республика Алтай — уникальная земля с большим потенциалом. Там живут замечательные трудолюбивые люди; сделаю все, чтобы заручиться их поддержкой в ходе избирательной кампании на выборах и приложу все свои силы, чтобы по-настоящему раскрыть богатый потенциал Республики Алтай», — ответил Турчак.

    О том, что губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин ушел в отставку в связи с переходом на новое место работы, стало известно сегодня утром.

    Турчак родился в 1975 году в Ленинграде. С 2009 по 2017 год являлся губернатором Псковской области. С 2017 года стал членом Совета Федерации, с 2020 года — первым заместителем председателя. В 2017 году стал секретарем генсовета «Единой России». Отец Андрея Турчака Анатолий, по данным СМИ, был спарринг-партнером Владимира Путина по дзюдо.

    Ранее собеседник издания «Коммерсантъ» сообщал, что Республика Алтай важна с точки зрения взаимодействия с Китаем — регион имеет границу с этой страной протяженностью 55 км.

    В СМИ также появилась информация о возможном объединении Республики Алтай и Алтайского края, однако пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что «такой темы на повестке дня нет».

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