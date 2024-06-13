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    Турчак подал документы для выдвижения на пост главы Республики Алтай

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    Андрей Турчак 13 июня сообщил, что подал в избирком документы для выдвижения на пост главы Республики Алтай. Сейчас он временно исполняет обязанности главы.

    «Документы на выдвижение в избирком сданы. Моя избирательная кампания официально стартовала», — написал Турчак в своём телеграм-канале.

    Фото: Андрей Турчак
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    Избирательную кампанию он собирается проводить «в полях», общаясь с людьми, вместе с командой «Единой России» — чтобы «максимально быстро погрузиться в проблематику республики и сформировать такую программу развития региона, которая будет отвечать запросам жителей».

    Президент России Владимир Путин 4 июня, напомним, предложил первому вице-спикеру Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай. 5 июня в связи с его назначением врио Совет Федерации досрочно прекратил полномочия вице-спикера.

    Турчак родился в 1975 году в Ленинграде. В 2009–2017 годах возглавлял Псковскую область, с 2017 года — член Совета Федерации, с 2020 года — первый заместитель председателя. Отец Андрея Турчака Анатолий, по данным СМИ, был спарринг-партнером Путина по дзюдо.

    Фото: Андрей Турчак

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