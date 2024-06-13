Турчак подал документы для выдвижения на пост главы Республики Алтай

Андрей Турчак 13 июня сообщил, что подал в избирком документы для выдвижения на пост главы Республики Алтай. Сейчас он временно исполняет обязанности главы.



«Документы на выдвижение в избирком сданы. Моя избирательная кампания официально стартовала», — написал Турчак в своём телеграм-канале.

