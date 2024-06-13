Турчак подал документы для выдвижения на пост главы Республики Алтай

Андрей Турчак 13 июня сообщил, что подал в избирком документы для выдвижения на пост главы Республики Алтай. Сейчас он временно исполняет обязанности главы.
«Документы на выдвижение в избирком сданы. Моя избирательная кампания официально стартовала», — написал Турчак в своём телеграм-канале.
Избирательную кампанию он собирается проводить «в полях», общаясь с людьми, вместе с командой «Единой России» — чтобы «максимально быстро погрузиться в проблематику республики и сформировать такую программу развития региона, которая будет отвечать запросам жителей».
Президент России Владимир Путин 4 июня, напомним, предложил первому вице-спикеру Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай. 5 июня в связи с его назначением врио Совет Федерации досрочно прекратил полномочия вице-спикера.
Турчак родился в 1975 году в Ленинграде. В 2009–2017 годах возглавлял Псковскую область, с 2017 года — член Совета Федерации, с 2020 года — первый заместитель председателя. Отец Андрея Турчака Анатолий, по данным СМИ, был спарринг-партнером Путина по дзюдо.