    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 14

    0 м/с, штиль

    763мм

    61%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd89.07eur95.15

    Солист Мариинского театра сломал рёбра, катаясь на самокате в Петербурге

    3539
    10 комментариев

    Оперный певец пострадал в аварии, которая произошла в Адмиралтейском районе Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 15 июня.

    35-летнего солиста Мариинского театра, заслуженного артиста родного региона медики принимали накануне. По предварительным данным, около семи часов вечера он ехал на самокате по Садовой улице и у дома №42 врезался в дверь машины.

    Падение вышло неудачным. Медики диагностировали ушиб груди и переломы рёбер. После оказания необходимой помощи пострадавшего отпустили долечиваться дома.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК7
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close