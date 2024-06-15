Солист Мариинского театра сломал рёбра, катаясь на самокате в Петербурге

Оперный певец пострадал в аварии, которая произошла в Адмиралтейском районе Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 15 июня.
35-летнего солиста Мариинского театра, заслуженного артиста родного региона медики принимали накануне. По предварительным данным, около семи часов вечера он ехал на самокате по Садовой улице и у дома №42 врезался в дверь машины.
Падение вышло неудачным. Медики диагностировали ушиб груди и переломы рёбер. После оказания необходимой помощи пострадавшего отпустили долечиваться дома.