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    Ливни, смерчи и град с ладонь. В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение

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    Сразу несколько городов Краснодарского края оказались подтоплены после обильных ливней. Из-за осадков и риска возникновения смерчей в регионе на период предстоящих суток объявили штормовое предупреждение, сообщили в ГУ МЧС РФ края 15 июня.

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    Так, в Анапе улицы оказались под водой после сильного дождя, пляжи временно закрыли. В Сочи в связи с непогодой арендаторам зон отдыха у моря дано право самостоятельного решения об ограничении доступа туристов.

    Новороссийск вместе с дождем накрыл и крупный град. «Сильно поднялся уровень воды. Залило дороги и дворовые территории, оказались затоплены цокольные этажи некоторых домов. Местами движение по проезжей части осложнено из-за упавших веток», — написал глава Новороссийска Андрей Кравченко. Судя по кадрам в Сети, заледенелые осадки были размером с ладонь.

    Автор: @andreysviridov4950/ YouTube

    Автор: @pv2393/ YouTube

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