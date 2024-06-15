Ливни, смерчи и град с ладонь. В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение

Сразу несколько городов Краснодарского края оказались подтоплены после обильных ливней. Из-за осадков и риска возникновения смерчей в регионе на период предстоящих суток объявили штормовое предупреждение, сообщили в ГУ МЧС РФ края 15 июня.

Так, в Анапе улицы оказались под водой после сильного дождя, пляжи временно закрыли. В Сочи в связи с непогодой арендаторам зон отдыха у моря дано право самостоятельного решения об ограничении доступа туристов.



Новороссийск вместе с дождем накрыл и крупный град. «Сильно поднялся уровень воды. Залило дороги и дворовые территории, оказались затоплены цокольные этажи некоторых домов. Местами движение по проезжей части осложнено из-за упавших веток», — написал глава Новороссийска Андрей Кравченко. Судя по кадрам в Сети, заледенелые осадки были размером с ладонь.

