Глава офиса Зеленского допустил переговоры с Россией на втором саммите

Украина будет искать возможности представить России проект «мирного плана», наработки которого могут быть достигнуты на саммите в Швейцарии. Об этом 15 июня заявил в интервью украинским СМИ глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Его слова приводит РИА Новости.



Ермак подчеркнул, что его страна не пойдет на «компромиссы с независимостью, суверенитетом и территориальной целостностью». Однако Киев открыт к предложениям по мирному плану от стран, участвующих в конференции в Швейцарии.



«Когда этот мирный план будет готов, мы будем искать возможности представить его России. Мы думаем, это может случиться на втором саммите мира», — сказал чиновник (цитата по «Коммерсанту»). Киев, добавил Ермак, хочет составить план на основе «формулы мира» Зеленского.