Глава офиса Зеленского допустил переговоры с Россией на втором саммите

Украина будет искать возможности представить России проект «мирного плана», наработки которого могут быть достигнуты на саммите в Швейцарии. Об этом 15 июня заявил в интервью украинским СМИ глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Его слова приводит РИА Новости.
Ермак подчеркнул, что его страна не пойдет на «компромиссы с независимостью, суверенитетом и территориальной целостностью». Однако Киев открыт к предложениям по мирному плану от стран, участвующих в конференции в Швейцарии.
«Когда этот мирный план будет готов, мы будем искать возможности представить его России. Мы думаем, это может случиться на втором саммите мира», — сказал чиновник (цитата по «Коммерсанту»). Киев, добавил Ермак, хочет составить план на основе «формулы мира» Зеленского.
15–16 июня в Швейцарии пройдет международная мирная конференция, на которой будут обсуждать пути урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Россия в ней участвовать не будет. Как пишет РИА Новости, Украина и Швейцария исключили территориальные вопросы из обсуждения, как и вопросы прекращения огня. Обсудить на встрече планируют вопросы ядерной и продовольственной безопасности, обмен пленными, репатриацию детей.
Президент Швейцарии Виола Амхерд уже заявила о «скромных» целях саммита. По ее словам, участники встречи хотят «инициировать процесс на пути к справедливому, долгосрочному миру и предпринять конкретные шаги в этом направлении». Канцлер ФРГ Олаф Шольц говорил, что на конференции могут быть заложены основы для дальнейших переговоров. «И затем, конечно, будет перспектива для конференции и мирных переговоров, которые сработали бы и для Украины. И тогда будет важно, чтобы Россия в этом участвовала», — считает политик.
В Кремле надеются «собраться в следующий раз на более предметном и обещающем мероприятии». Владимир Путин отмечал, что «без участия России, без честного и ответственного диалога с нами выйти на мирное решение на Украине и в целом по глобальной и европейской безопасности невозможно», а саммит он назвал уловкой.
Напомним, 14 июня Владимир Путин во время выступления в Министерстве иностранных дел заявил, что РФ незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после того, как Киев выведет свои войска с территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Какой была международная реакция на это заявление главы России, «Фонтанка» писала здесь.