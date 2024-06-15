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    Факел до 5 метров. В Саратовской области тушили пожар на газопроводе

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    В районе села Сторожевка Саратовской области возникло возгорание газопровода из-за аномальной жары, об этом 15 июня сообщил глава региона Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

    По предварительным данным, из-за аномальной жары произошла разгерметизация, которая привела к возгоранию. Высота факельного горения достигала пяти метров, говорили в МЧС. В домах неподалеку было отключено электричество.

    Экстренные службы совместно со специалистами провели все необходимые работы. Как сообщил в 16:28 начальник управления региональной безопасности правительства Саратовской области Юрий Юрин в Telegram-канале, «ландшафтный пожар полностью ликвидирован, производится объезд территории для установления всех обстоятельств произошедшего».

    «По информации экстренных служб, пострадавших в результате аварии нет. Перебоев с подачей и отключения газа для потребителей в связи с произошедшим не будет», — написал губернатор.

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