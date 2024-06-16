8 дачных привычек из СССР, от которых давно пора избавиться. А у вас они есть?

Отказывайтесь от ненужного хлама, раскладушек и ванн с водой — делайте вашу дачу современной и удобной. Наши коллеги из Maxim собрали восемь привычек из прошлого, от которых сегодня точно нет никакой пользы. Свозить на дачу весь ненужный хлам Вещи, которыми вы не пользуетесь в квартире, вряд ли станут полезными на даче. Старые столы с кривыми ножками, тумбочки с оторванными дверцами, книжный шкаф юного коммуниста и фаянсовый сервиз на четырнадцать персон — всем этим вещам можно найти место не в вашем доме и не на даче. Их можно отдать на переработку, друзьям (если кому-то что-то нужно) или отнести на помойку.

Загорать на раскладушке На советской даче у каждого предмета, как правило, было несколько функций. Например, раскладушка ночью служила спальным местом для гостей, а днем заменяла гамак. В XXI веке так поступать уже немодно. Даже если вам не хочется вешать качели или гамак, можно приобрести лежаки и большие подушки. Ставить посреди огорода ванну с водой Почти каждый советский гражданин ставил у себя на дачном участке ванну с водой — якобы для полива и на случай пожара. На деле же вода в ней быстро зеленела, начинала отвратительно пахнуть и привлекала множество мошкары и кровососущих насекомых.

Красить водный бак в черный цвет Предполагалось, что в баке с черными стенками вода быстрее нагреется под лучами палящего солнца. Но технологии нагрева воды с тех пор значительно продвинулись вперед. К тому же с чего вы взяли, что солнце будет светить каждый день? Жечь мусор В прошлом люди считали сбор и сжигание мусора вполне безобидным занятиям. Дым от костров мог распространяться по всему дачному поселку, но это никого не смущало: соседи занимались тем же самым. Сейчас эти темные времена давно ушли в прошлое. Нет смысла создавать атмосферу гари, если можно вывезти мусор на свалку.

Держать одежду для дачи «Одежда для дачи» ассоциируется у нас с неприлично поношенными или устаревшими нарядами, которые можно носить только в местах, где нет посторонних. Старые рваные шорты, майки с выцветшими надписями, куртки с дырками — даже надевать такие вещи неприятно. Не портите себе настроение — лучше купите недорогой дачный костюм. Держать свечи, буржуйку и керосинку

Зачем нужны были генераторы в дачных хозяйствах? На случаи отключения электричества, которые раньше были частыми и считались нормой. Но сейчас энергоснабжение значительно стабильнее. Если уж хотите подготовиться к возможному отключению, лучше держать генератор.