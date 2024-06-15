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    СК: Пьяный мужчина забрался в чужой дом и ударил ножом в горло спящего ребенка на Кубани

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    В Темрюкском районе Краснодарского края пьяный мужчина ворвался в чужой дом и напал с ножом на подростка. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело, сообщили пресс-службе следственного управления СК по региону 15 июня.

    Трагедия едва не случилась в ночь на 14 июня в Тамани. По версии следствия, злоумышленник под градусом зашел в чужое жилище и нанес спящему 12-летнему мальчику удар ножом в шею, после чего скрылся. Прибежавшие на шум родственники незамедлительно вызвали медиков и полицию.

    Мальчика госпитализировали, врачи продолжают оказывать ему необходимую медицинскую помощь.

    В отдел полиции был доставлен 31-летний мужчина, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетнего и незаконном проникновении в дом. Он признал вину.

    Ранее «Фонтанка» писала о приговоре двум мужчинам, которые проникли в дом пенсионера в Ленобласти и забили его до смерти. В планах у подсудимых было похищение чужого имущества.

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