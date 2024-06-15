СК: Пьяный мужчина забрался в чужой дом и ударил ножом в горло спящего ребенка на Кубани

В Темрюкском районе Краснодарского края пьяный мужчина ворвался в чужой дом и напал с ножом на подростка. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело, сообщили пресс-службе следственного управления СК по региону 15 июня.



Трагедия едва не случилась в ночь на 14 июня в Тамани. По версии следствия, злоумышленник под градусом зашел в чужое жилище и нанес спящему 12-летнему мальчику удар ножом в шею, после чего скрылся. Прибежавшие на шум родственники незамедлительно вызвали медиков и полицию.

Мальчика госпитализировали, врачи продолжают оказывать ему необходимую медицинскую помощь.