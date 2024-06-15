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    Детей в Петербурге и Мурино сбивали на самокатах и велосипедах. Один в реанимации

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    За полдня минимум трое детей попали в петербургскую детскую больницу имени Раухфуса после встреч с самокатчиками и велосипедистом. Об этом стало известно «Фонтанке» 15 июня.

    Трёхлетняя девочка из Калининского района не разминулась с электросамокатом на улице Софьи Ковалевской накануне около семи часов дня. Двумя часами ранее её ровесник из Невского района пострадал, оказавшись на пути у велосипедиста на улице Седова.

    Оба ребёнка оказались в больнице с ушибами. После оказания медпомощи их отпустили долечиваться дома.

    Пятилетней девочке, сбитой электросамокатом на Воронцовском бульваре в Мурино тем же вечером, повезло меньше. По предварительным данным, она поступила к медикам в состоянии средней степени тяжести с закрытой черепно-мозговой травмой и подозрением на сотрясение мозга. Её поместили в реанимацию.

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