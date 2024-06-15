«МОК что-то напутал». Петербурженке Анжеле Бладцевой еще не гарантировано место на Олимпиаде

Петербурженка Анжела Бладцева, про которую ранее Международный олимпийский комитет написал, что она получила разрешение на выступление на Олимпиаде-2024, еще не отобралась на Игры. Об этом 15 июня «Фонтанке» сообщила ее тренер и член исполнительного комитета Федерации прыжков на батуте России Елена Федоренчик.
«Анжела на данный момент еще не отобралась на Олимпийские игры. У нас на одно место претендуют две девочки из Санкт-Петербурга. Это Яна Лебедева и Анжела Бладцева. 25 июня мы выезжаем на Кубок Мира в Швейцарию и потом через неделю сразу на Кубок Мира в Португалию. И вот эти два Кубка Мира, они будут для них отборочными», — отметила Елена Федоренчик.
Ранее МОК опубликовал список из 14 российских спортсменов, которых допустили до участия на Олимпиаде. В него вошли две петербурженки — Анжела Бладцева (прыжки на батуте) и Елизавета Петлякова (борьба). Кроме того, велосипедист Александр Власов представляет Ленобласть.
Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа.