МОК назвал имена первых россиян, допущенных до Олимпиады-2024. В списке есть и петербуржцы

Официальное разрешение на участие на Олимпиаде в Париже под нейтральным флагом получили первые 14 российских спортсменов. Перечень опубликован 15 июня на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
В список вошли:
— Велоспорт: Тамара Дронова, Алена Иванченко, Александр Власов (спортсмен из Выборга);
— Прыжки на батуте: Анжела Бладцева (петербурженка);
— Борьба: Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева, Елизавета Петлякова (петербурженка).
Процесс допуска российских атлетов под нейтральным статусом на Олимпиаду в Париже курируется специальной панелью МОК, состоящей из трех членов: вице-президента МОК Николь Хевертц, бывшего испанского баскетболиста Пау Газоля и олимпийского чемпиона по настольному теннису из Южной Кореи Ю Сын Мина.
Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа, а теннисный турнир состоится на грунтовых кортах Парижа.