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    МОК назвал имена первых россиян, допущенных до Олимпиады-2024. В списке есть и петербуржцы

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    Официальное разрешение на участие на Олимпиаде в Париже под нейтральным флагом получили первые 14 российских спортсменов. Перечень опубликован 15 июня на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

    В список вошли:

    — Велоспорт: Тамара Дронова, Алена Иванченко, Александр Власов (спортсмен из Выборга);

    — Прыжки на батуте: Анжела Бладцева (петербурженка);

    — Борьба: Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева, Елизавета Петлякова (петербурженка).

    Процесс допуска российских атлетов под нейтральным статусом на Олимпиаду в Париже курируется специальной панелью МОК, состоящей из трех членов: вице-президента МОК Николь Хевертц, бывшего испанского баскетболиста Пау Газоля и олимпийского чемпиона по настольному теннису из Южной Кореи Ю Сын Мина.

    Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа, а теннисный турнир состоится на грунтовых кортах Парижа.

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