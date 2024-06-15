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    Запасаться юанями и готовиться к подорожанию импорта. Эксперты советуют, как пережить новые санкции

    Специалисты считают, что последствия будут отдаленными и жесткими

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    Евро и доллары уже не актуальны
    Евро и доллары уже не актуальныФото: Ксения Филимонова / «ИрСити»
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    Финансовые показатели, рухнувшие после объявления санкций против российского финансового сектора, вроде бы восстанавливаются.

    Биржевые индексы Мосбиржи и РТС, упавшие на 2%, вернулись к прежним показателям (хотя, признаться, вовсе не блестящим). Отыграли падение котировки акций самой Мосбиржи, которые вчера обвалились сразу на 11%. А также Сбербанка (минус почти 4%) и ВТБ (минус 5%), контрагентам которых Минфин США пригрозил вторичными санкциями.

    США объявили об усилении экстерриториального контроля за соблюдением вторичных санкций, что напрямую влияет на российских контрагентов в странах СНГ, ОАЭ, Турции и Китая.

    При этом чудным образом укрепился даже рубль по отношению к доллару и евро. Курс рубля теперь, в отсутствие биржевых торгов, Центробанк устанавливает по новой методике: на основе данных отчетности кредитных организаций по операциям на внебиржевом валютном рынке. Любопытно, что такую методику Центробанк утвердил еще в октябре 2022 года на случай возможных санкций против Мосбиржи. То есть к ним готовились заранее. Подробности — в материале MSK1.RU.

    Курс рубля — не больше 90?

    — Укрепление рубля можно объяснить тем фактом, что санкции для курса рубля особых проблем не несут, — говорит MSK1. RU руководитель аналитического департамента финансовой компании AMarkets Артем Деев. — В большей степени они влияют на стратегию расчета обменного курса и торговли валютой. Конечно, как и в любой критической ситуации, сначала цифры подскочили — но затем первая паника на фондовых рынках прошла, и котировки выровнялись.

    О том, что рубль проявит стойкость и в перспективе, говорит в беседе с MSK1.RU сертифицированный финансовый советник Павел Гаврилов. Он прогнозирует, что российская валюта, несмотря на санкции против Мосбиржи, останется в коридоре 89–90 рублей за доллар.

    Впрочем, последствия санкций будут не такими очевидными, как быстро меняющиеся цифры в окошках обменников или ограничения на работу других банков. Так, 13 июня из-за скачков курса несколько банков Кыргызстана временно ограничили операции по рублевым счетам и картам. Хотя затем и восстановили их.

    О том, что стоит ждать длительного экономического эффекта, объясняет MSK1.RU финансист, заместитель руководителя финансово-технологической компании Only Bank Виталий Китайчук:

    — В условиях санкций и прекращения торгов долларом и евро на Московской бирже, российские компании и инвесторы будут использовать китайские фондовые биржи через кросс-курс рубль/юань/евро. Этот процесс несет в себе дополнительные издержки и менее выгодный обмен. Однако это также открывает и новые возможности: расширение сотрудничества с Китаем и диверсификация валютных резервов.

    Китаю выгоднее всего

    Журналист MSK1.RU подробно обсудил долгосрочные последствия санкций с преподавателем экономического факультета МГУ Юлией Кузнецовой.

    Для начала давайте разберемся, как вообще теперь будет определяться курс евро и доллара.

    — Центробанк сообщает, что будет определять курс на основании данных о торгах валютами на менее предсказуемом внебиржевом рынке. Доля внебиржевого рынка в общем объеме торгов валютой сейчас уже превышает долю биржевого и составляет более 58% (это следует из свежего обзора рисков финансовых рынков Центробанка).

    Новый курс валют к рублю, как заявил Центробанк, всё равно будет формироваться по рыночным принципам. Хотя в этом уже сейчас лично у меня есть сомнения.

    Какой курс прогнозируете?

    — Укрепляться рубль вряд ли будет. Нужно понимать, что в ближайшее время рынок будет очень нестабильным. Да и целом установка Центробанком официального курса на основании внебиржевого рынка не исключит наличия и теневого курса валют.

    Вот вчера на крипторынке доллары продавали по 97 рублей. Думаю, курс еще будет достигать 94–96 рублей за доллар — но на фоне волатильности и торговли на менее предсказуемом внебиржевом рынке.

    А вот рост курса доллара и евро несет большую опасность. Государство всё так же сможет проводить операции в этих валютах, однако теперь для этого будет требоваться намного больше сложных манипуляций.

    Так что уже через пару месяцев и обычные люди ощутят последствия — вырастут цены на импортные товары. А это, конечно, подстегнет инфляцию.

    Главным выгодоприобретателем санкций называют Китай: якобы вырастет торговля с ним. Вы этот оптимизм разделяете?

    — Китай, конечно, воспользуется сложившейся ситуацией, чтобы занять основное место на российском валютном рынке. Ну а наша зависимость от Китая многократно возрастет.

    Китайские контрагенты, скорее всего, будут и дальше готовы работать с нами. Но не через крупные банки. Следующим шагом со стороны США, думаю, будут вторичные санкции в отношении иностранных банков, которые помогают в расчетах с Россией. А для крупных китайских банков сотрудничество с Россией означает риск таких вторичных санкций США. Так что, скорее всего, на мой взгляд, просто активизируются мелкие китайские банки.

    Сейчас некоторые эксперты советуют запасаться дирхамами и юанями как альтернативой для поездок за рубеж.

    — Вы знаете, на практике санкции отразятся не только на долларах и евро, но и потенциально на торгах другими валютами. Объясняю почему. Американские санкции фактически означают запрет банкам-корреспондентам США производить любые расчеты с Национальным клиринговым центром (НКЦ). А банки-корреспонденты из других государств, опасаясь вторичных санкций, могут остановить взаимодействие с Мосбиржей и НКЦ. Как вы понимаете, это будет очень негативный сценарий.

    Думаете, юани не стоит покупать?

    — Юань уже сейчас и так основная валюта на биржевых торгах: в мае его доля на Мосбирже составила 54%. А после всех этих событий юань в России окончательно станет главной ликвидной валютой.

    А вы храните деньги в валюте?

    Напомним, США ввели санкции против Мосбиржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). В тот же день Мосбиржа объявила о приостановке торгов долларом и евро, позже к этой паре добавился гонконгский доллар.

    Евро и доллары уже не актуальны
    Евро и доллары уже не актуальныФото: Ксения Филимонова / «ИрСити»


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