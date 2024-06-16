В Ораниенбауме после 20 лет реставрации полностью открыли Китайский дворец. Посмотрите, какой он теперь внутри

Последние четыре интерьера Китайского дворца — Китайская опочивальня, Туалетная, Портретная и Кабинет Екатерины — 16 июня открыли двери для почетных гостей, что подвело итоги 20-летней консервации и реставрации жемчужины Ораниенбаума. Памятник, выстроенный в стиле рококо архитектором Антонио Ринальди в 1762–1768 годах, с 18 июня готов принимать посетителей, как и анонсировала министр культуры Ольга Любимова (по понедельникам музей закрыт).
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Каждый из «новых» интерьеров имеет свою изюминку, на которую стоит обратить внимание.
В Китайской опочивальне — это обилие зеркал, плафон «Китайское жертвоприношение» кисти Якопо Гуарана с изображением экзотических животных, зонтиков и опахал, изготовленный в России и расписанный русскими мастерами в стиле шинуазри белый атлас, а также наборный паркет 1770-х, сочетающий восточную орнаментику с элементами европейского рококо.
В Туалетной главная тема — география, ей посвящен плафон с аллегорическим изображением девушки с глобусом, наборный паркет с розой ветров и 11 портретов придворных дам, символизирующих времена года, стихии и страны света.
В Портретной — портретов уже 22, кисти Пьетро Ротари: правда, в революционные годы шесть из них были похищены, но заменены сходными того же автора.
Ну а в Кабинете Екатерины II на себя обращают внимание сюжеты из античных мифов, а также написанные по серебру растительные побеги, пальмовые листья, ленты, цветы, рокайли, переходящие в листья аканта, и птицы.
предоставлено «Газпромом»
«В 2007 году, 17 лет назад, музей-заповедник "Петергоф" и "Газпром" подписали соглашение о комплексной реставрации Китайского дворца, о восстановлении всех интерьерных залов и помещений, — сказал на церемонии открытия председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер. — Работы шли поэтапно, залы открывались в 2011-м, 2018-м, 2021-м, 2022 годах. А сегодня мы с вами завершаем работу. И можем полноправно сказать, что Китайский дворец уже стал местом притяжения для петербуржцев, для многочисленных туристов стал точкой обязательного посещения. Китайский дворец восстанавливали сотрудники музея, мастера и молодые специалисты Ленинградской школы реставрации — самой лучшей школы реставрации в мире. И сегодня мы говорим огромное спасибо всем сотрудникам музея за поддержку инициатив, за совместный плодотворный труд. И, конечно же, отмечаем огромный вклад Елены Яковлевны Кальницкой в то, что она практически дала вторую жизнь Китайскому дворцу».
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Посетить музей можно будет только в хорошую погоду, чтобы не нанести вред интерьерам. Поэтому билеты будут продаваться только на месте и в день посещения (онлайн не ищите). Часы работы: с 10:30 до 12:00, с 14:00 до 15:30 (кроме понедельника).
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