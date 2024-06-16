В Ораниенбауме после 20 лет реставрации полностью открыли Китайский дворец. Посмотрите, какой он теперь внутри

Последние четыре интерьера Китайского дворца — Китайская опочивальня, Туалетная, Портретная и Кабинет Екатерины — 16 июня открыли двери для почетных гостей, что подвело итоги 20-летней консервации и реставрации жемчужины Ораниенбаума. Памятник, выстроенный в стиле рококо архитектором Антонио Ринальди в 1762–1768 годах, с 18 июня готов принимать посетителей, как и анонсировала министр культуры Ольга Любимова (по понедельникам музей закрыт).

В Китайской опочивальне — это обилие зеркал, плафон «Китайское жертвоприношение» кисти Якопо Гуарана с изображением экзотических животных, зонтиков и опахал, изготовленный в России и расписанный русскими мастерами в стиле шинуазри белый атлас, а также наборный паркет 1770-х , сочетающий восточную орнаментику с элементами европейского рококо.

Каждый из «новых» интерьеров имеет свою изюминку, на которую стоит обратить внимание.

В Туалетной главная тема — география, ей посвящен плафон с аллегорическим изображением девушки с глобусом, наборный паркет с розой ветров и 11 портретов придворных дам, символизирующих времена года, стихии и страны света.



В Портретной — портретов уже 22, кисти Пьетро Ротари: правда, в революционные годы шесть из них были похищены, но заменены сходными того же автора.

