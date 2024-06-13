В Ораниенбауме завершена реставрация Китайского дворца, министр назвала дату открытия

Китайский дворец в Ораниенбауме полностью восстановлен, для посетителей он откроется 18 июня, сообщила 13 июня министр культуры России Ольга Любимова в своем телеграм-канале.
«Реставрация уникального объекта проходила на протяжении 20 лет, и теперь к 295-летию со дня рождения Екатерины II завершаем последние работы — открываются четыре зала: Китайская опочивальня, Туалетная и Портретная комнаты, а также Кабинет императрицы», — сказано в сообщении.
На протяжении первых пяти лет, напоминает министр, шло восстановление фасадов и работы по гидроизоляции, после этого перешли к воссозданию 17 интерьеров.
О завершении реставрации на открытии сезона фонтанов 27 апреля рассказал директор ГМЗ «Петергоф» Роман Ковриков — по его словам, все интерьеры планировалось завершить к концу мая.
Китайский дворец, возведенный в 1762–1768 годах по проекту Антонио Ринальди, является частью комплекса «Собственной дачи» Екатерины II. Изначально именовался Голландским домиком, однако позже из-за декорирования интерьеров в китайском стиле и с использованием произведений из Китая получил нынешнее наименование. Главная достопримечательность дворца — Стеклярусный кабинет.