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    В Ораниенбауме завершена реставрация Китайского дворца, министр назвала дату открытия

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    Китайский дворец в Ораниенбауме полностью восстановлен, для посетителей он откроется 18 июня, сообщила 13 июня министр культуры России Ольга Любимова в своем телеграм-канале.

    «Реставрация уникального объекта проходила на протяжении 20 лет, и теперь к 295-летию со дня рождения Екатерины II завершаем последние работы — открываются четыре зала: Китайская опочивальня, Туалетная и Портретная комнаты, а также Кабинет императрицы», — сказано в сообщении.

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    На протяжении первых пяти лет, напоминает министр, шло восстановление фасадов и работы по гидроизоляции, после этого перешли к воссозданию 17 интерьеров.

    О завершении реставрации на открытии сезона фонтанов 27 апреля рассказал директор ГМЗ «Петергоф» Роман Ковриков — по его словам, все интерьеры планировалось завершить к концу мая.

    Китайский дворец, возведенный в 1762–1768 годах по проекту Антонио Ринальди, является частью комплекса «Собственной дачи» Екатерины II. Изначально именовался Голландским домиком, однако позже из-за декорирования интерьеров в китайском стиле и с использованием произведений из Китая получил нынешнее наименование. Главная достопримечательность дворца — Стеклярусный кабинет.

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