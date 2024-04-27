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    Большой каскад заиграл радугой — фонтаны Петергофа начали сезон под музыку

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    Фото: Александр Гальперин/«Фонтанка.ру»
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    В Петергофе в субботу, 27 апреля, открыли сезон фонтанов. Посмотреть торжественный пуск фонтанов Большого каскада и «Самсона» под Гимн Великому городу Глиэра приехали несколько сотен зрителей, включая группы школьников и туристов. Их встречала солнечная погода — но и холодный ветер с залива.

    Александр Гальперин/«Фонтанка.ру»

    В этом году открытие сезона из-за холодной погоды пришлось переносить на неделю. Весенний праздник фонтанов состоится 18 мая, он будет посвящен 300-летию СПбГУ — студенты российских вузов смогут посетить его бесплатно.

    Как рассказал директор ГМЗ «Петергоф» Роман Ковриков, в этом году впервые площадкой праздника станет не только Большой каскад, но и весь парк. А сам год будет отмечен важными событиями, в частности, после окончания почти пятилетних реставрационных работ в Петергофе будет открыт Верхний сад. В Ораниенбауме завершается реставрация последних интерьеров Китайского дворца — с конца мая их можно будет увидеть все.

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    Кроме того, в течение сезона в парках ГМЗ «Петергоф» запланирован ряд культурных событий. Их подробности в скором времени появятся на сайте музея-заповедника.

    «Мы считаем, что в Петербург пришла весна, потому что заработали Петергофские фонтаны, — прокомментировал начало сезона Роман Ковриков. — Для нас это каждый раз очень волнительное и одновременно радостное событие, потому что мы готовимся всю зиму, разрабатываем новые музейные программы, открытие новых выставок, и все лето во всем Петергофе и в парке Александрия, и в Ораниенбауме будет проходить множество фестивалей, концертов».

    Фото: Александр Гальперин/«Фонтанка.ру»

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    ПетергофСезон фонтанов
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