Краснокнижного кита Станислава спасли. Он запутался в рыболовных сетях и мог погибнуть

Спасатели смогли спасти краснокнижного горбатого кита Станислава, который запутался в рыболовных сетях у побережья в районе села Териберка в Мурманской област. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова 16 июня.

После двухчасовой погони и нескольких неудачный попыток с кита удалось снять веревку, которая сдавливала шею и рот животного. По словам Радионовой, операция прошла успешно.

Запутавшегося кита в Териберской бухте туристы заметили 5 июня. Очевидцы назвали его Станиславом. Кит был ранен и не мог полностью открыть пасть. К спасению подключились активисты, которые исследовали 120 километров прибрежной территории с помощью беспилотников.