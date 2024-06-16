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    Краснокнижного кита Станислава спасли. Он запутался в рыболовных сетях и мог погибнуть

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    Спасатели смогли спасти краснокнижного горбатого кита Станислава, который запутался в рыболовных сетях у побережья в районе села Териберка в Мурманской област. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова 16 июня.

    тг-канал Светланы Радионовой

    После двухчасовой погони и нескольких неудачный попыток с кита удалось снять веревку, которая сдавливала шею и рот животного. По словам Радионовой, операция прошла успешно.

    Запутавшегося кита в Териберской бухте туристы заметили 5 июня. Очевидцы назвали его Станиславом. Кит был ранен и не мог полностью открыть пасть. К спасению подключились активисты, которые исследовали 120 километров прибрежной территории с помощью беспилотников.

    11 июня стало известно, что Станислав жив. Вызволять кита приехали специалисты Минприроды Мурманской области и МЧС, а также активисты дальневосточных общественных организаций «Совет по морским млекопитающим» и «Друзья океана».

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