Кит Станислав найден живым. Впереди — спасательная операция

Краснокнижный горбатый кит, оказавшийся в ловушке в Баренцевом море, получил шанс. Спасатели нашли его живым и готовят операцию по его вызволению. Об этом 11 июня сообщила в своем телеграм-канале компания «Норникель», помогающая с организацией спасения.
член совета по морским млекопитающим Анастасия Куница / телеграм-канал «Норникель»
5 июня туристы заметили кита в Териберской бухте и назвали его Станиславом. Раненый кит запутался в рыболовных сетях, он не мог полностью открыть пасть, что грозит ему гибелью. Активисты с помощью беспилотников и маломерных судов исследовали 120 километров прибрежной территории, поиски вели и спасатели. В условиях полярного дня на Кольском полуострове можно работать круглосуточно. Ночью 11 июня кита нашли. Впереди — сложная спасательная операция: Станислава освободят из сетей и окажут ему необходимую помощь.
«Из-за его размеров действовать нужно быстро и аккуратно. Надеемся, что вскоре Станислав сможет присоединиться к своим сородичам», — отмечается в сообщении.