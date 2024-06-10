Кит Станислав попал в сети в Баренцевом море — он в тяжелом состоянии и может погибнуть

Краснокнижный кит оказался в ловушке в Баренцевом море. Он попал в сети, сообщает глава Росприроднадзора Светлана Радионова в понедельник, 10 июня.
Кита заметили туристы в Териберской бухте. Ему дали имя Станислав. Как сообщает компания «Норникель», помогающая с организацией спасения кита, на Кольском полуострове нет ученых, которые могут помочь Станиславу, не ставя под угрозу его и свою жизнь.
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«Он обмотан остатками сетей, а на его теле видны раны от снастей. Состояние кита тяжелое — он не может полностью открыть рот и погибнет без посторонней помощи. Росприроднадзор выдал разрешение, оно позволяет распутать животное и взять у него биопсию», — говорится в сообщении.
Спасательная операция назначена на вторник, 11 июня. Сейчас компания помогает с оснащением команды. Вызволять кита едут специалисты Минприроды Мурманской области и МЧС, также в регион прибудут активисты дальневосточных общественных организаций «Совет по морским млекопитающим» и «Друзья океана».
Пока за пострадавшим китом наблюдают капитаны судов и рыбаки, находящиеся в море в районе Териберки.