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    Камера сняла, как скорую не пропустили на перекрёстке в Петербурге. Машина перевернулась

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    Авария с участием кареты скорой во Фрунзенском районе Петербурга попала на видео. Запись оказалась в распоряжении «Фонтанки» 15 июня.

    Судя по видео, медики ехали по Софийской улице с проблесковыми маячками и свернули на Дунайский проспект. Ехавший на зелёный поток машин затормозил, кроме белого минифургона. В результате столкновения скорая перевернулась.

    В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что с лёгкими травмами в больницу увезли медика.

    По данным комздрава, авария произошла накануне вечером, когда скорая везла в больницу 15-летнюю девочку. Она не пострадала, медицинская помощь потребовалась врачу, получившему травмы головы.

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