Камера сняла, как скорую не пропустили на перекрёстке в Петербурге. Машина перевернулась

Авария с участием кареты скорой во Фрунзенском районе Петербурга попала на видео. Запись оказалась в распоряжении «Фонтанки» 15 июня.

Судя по видео, медики ехали по Софийской улице с проблесковыми маячками и свернули на Дунайский проспект. Ехавший на зелёный поток машин затормозил, кроме белого минифургона. В результате столкновения скорая перевернулась.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что с лёгкими травмами в больницу увезли медика.



По данным комздрава, авария произошла накануне вечером, когда скорая везла в больницу 15-летнюю девочку. Она не пострадала, медицинская помощь потребовалась врачу, получившему травмы головы.

