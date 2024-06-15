Минифургон перевернул скорую с юной пациенткой на Софийской

Авария, случившаяся во Фрунзенском районе Петербурга, остановила скорую, которая везла в больницу подростка. Для девочки случившееся обошлось без травм, медицинская помощь потребовалась врачу, сообщили «Фонтанке» в комздраве 15 июня.
Последствия аварии, которая произошла на пересечении Софийской улицы и Дунайского проспекта накануне незадолго до девяти часов вечера, показали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Скорая поворачивала на перекрёстке, когда в неё врезался минифургон с номерами Тамбовской области и опрокинул медтранспорт на бок.
В комитете по здравоохранению «Фонтанке» рассказали, что скорая везла 15-летнюю пациентку. Девочку доставила в больницу другая бригада, она не пострадала.
Травмы получил 48-летний врач. Его увезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с сотрясением мозга и ушибом головы, оказали помощь и отпустили домой. Водитель уронившего скорую автомобиля от осмотра и поездки в больницу отказался.