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    Минифургон перевернул скорую с юной пациенткой на Софийской

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    Авария, случившаяся во Фрунзенском районе Петербурга, остановила скорую, которая везла в больницу подростка. Для девочки случившееся обошлось без травм, медицинская помощь потребовалась врачу, сообщили «Фонтанке» в комздраве 15 июня.

    Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Последствия аварии, которая произошла на пересечении Софийской улицы и Дунайского проспекта накануне незадолго до девяти часов вечера, показали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Скорая поворачивала на перекрёстке, когда в неё врезался минифургон с номерами Тамбовской области и опрокинул медтранспорт на бок.

    В комитете по здравоохранению «Фонтанке» рассказали, что скорая везла 15-летнюю пациентку. Девочку доставила в больницу другая бригада, она не пострадала.

    Травмы получил 48-летний врач. Его увезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с сотрясением мозга и ушибом головы, оказали помощь и отпустили домой. Водитель уронившего скорую автомобиля от осмотра и поездки в больницу отказался.

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