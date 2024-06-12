Историк покажет Петербург на редких фотографиях и открытках

Кажется, в отличие от художника, фотограф беспристрастно фиксировал образ города. Но так ли это? 16 июня в Библиотеке Друзей увидим «Образы Петербурга в открытке и фотографии начала XX века» (так лекция называется). Бесплатно. 16+



В Петербурге был «Нью-Йорк» — страховое общество так называлось. На открытке здание, в котором располагалось это общество, стоит на перекрестке двух широченных улиц. А сейчас это угол Гороховой и Малой Морской, вовсе не широченных.

