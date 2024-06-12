Историк покажет Петербург на редких фотографиях и открытках

Кажется, в отличие от художника, фотограф беспристрастно фиксировал образ города. Но так ли это? 16 июня в Библиотеке Друзей увидим «Образы Петербурга в открытке и фотографии начала XX века» (так лекция называется). Бесплатно. 16+
В Петербурге был «Нью-Йорк» — страховое общество так называлось. На открытке здание, в котором располагалось это общество, стоит на перекрестке двух широченных улиц. А сейчас это угол Гороховой и Малой Морской, вовсе не широченных.
А в начале ХХ века Малой Морской не стало. Переименовали в ул. Гоголя. Большая Морская стала просто Морской. Но на фотооткрытке она кажется именно большой. Идут горожане мимо тамошнего здания Общества поощрения художеств, а на крыше — внушительных размеров фигура ангела. Точнее, это «Гений искусства», работа Роберта Баха. Другую его работу, «Пушкина-лицеиста» в Царском Селе, мы видим и сейчас, а «Гений искусства» пропал.
«Пропала» и надпись, установленная на казармах возле Поцелуева моста в 1913 году и запечатленная на открытке. Пропала и сама по себе и с открытки: владелец ее довольно неаккуратно замазал чернилами. Учитывая, что в тот год Россия отмечала 300-летие Дома Романовых, проницательные догадаются: казарму украшал лозунг «Боже, царя храни».
Историк Андрей Кулик с помощью редких фотографий и открыток покажет наш город и горожан, живших здесь в прошлом веке. Встречаемся в Библиотеке Друзей (Московское шоссе, 2) 16 июня в 13:00. Регистрация на Timepad.
Александра Шеромова