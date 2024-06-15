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    Географию прогуливали? Вам ни за что не угадать эти 10 стран по карте мира

    Узнаваемых очертаний в этом тесте не ждите

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    2 комментария
    Сейчас узнаем, кто когда последний раз крутил в руках глобус
    Сейчас узнаем, кто когда последний раз крутил в руках глобусФото: Олег Федоров / «Чита.Ру»
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    Политическую карту мира хоть раз видел каждый: на уроках географии в школах без нее никуда. Но если отличники знают ее наизусть, то прогульщики смогут опознать на карте разве что Россию, Италию и еще парочку визуально узнаваемых государств. Этот тест выведет всех двоечников на чистую воду. Мы отметили на карте 10 стран, которые далеко не все узнают по очертаниям. Неужели и вы провалитесь?

    Эта страна — одна из республик бывшего СССР. Узнаете по очертаниям?

    Эта страна — одна из республик бывшего СССР. Узнаете по очертаниям?

    А это что за страна?

    А это что за страна?

    Теперь мы в Европе, но где именно?

    Теперь мы в Европе, но где именно?

    Хотите экзотического туризма? Тогда поезжайте в африканскую страну под названием...

    Хотите экзотического туризма? Тогда поезжайте в африканскую страну под названием...

    Заскочим в еще одну африканскую страну. Угадаете, в какую?

    Заскочим в еще одну африканскую страну. Угадаете, в какую?

    Что это за страна в Азии?

    Что это за страна в Азии?

    Многие россияне проводят отпуск в Юго-Восточной Азии, в том числе и в этой стране. Как она называется?

    Многие россияне проводят отпуск в Юго-Восточной Азии, в том числе и в этой стране. Как она называется?

    Обращали внимания на эту страну, когда смотрели на карту мира? Что это?

    Обращали внимания на эту страну, когда смотрели на карту мира? Что это?

    Эту южноамериканскую страну вы наверняка узнаете.

    Эту южноамериканскую страну вы наверняка узнаете.

    Последняя страна в нашем тесте.

    Последняя страна в нашем тесте.
    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Географию прогуливали? Вам ни за что не угадать эти 10 стран по карте мира

    А вы думали, в тесте будут только всем знакомые силуэты?

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Географию прогуливали? Вам ни за что не угадать эти 10 стран по карте мира

    Последний раз вы видели карту в школе, но с тех пор кое-что запомнили.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Географию прогуливали? Вам ни за что не угадать эти 10 стран по карте мира

    Отличный результат! Может, вы ездили в эти страны?

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Географию прогуливали? Вам ни за что не угадать эти 10 стран по карте мира

    Вы знаете карту мира как свои пять пальцев, поздравляем!

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    Сейчас узнаем, кто когда последний раз крутил в руках глобус
    Сейчас узнаем, кто когда последний раз крутил в руках глобусФото: Олег Федоров / «Чита.Ру»

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