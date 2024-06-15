Политическую карту мира хоть раз видел каждый: на уроках географии в школах без нее никуда. Но если отличники знают ее наизусть, то прогульщики смогут опознать на карте разве что Россию, Италию и еще парочку визуально узнаваемых государств. Этот тест выведет всех двоечников на чистую воду. Мы отметили на карте 10 стран, которые далеко не все узнают по очертаниям. Неужели и вы провалитесь?
Географию прогуливали? Вам ни за что не угадать эти 10 стран по карте мира
Узнаваемых очертаний в этом тесте не ждите
15 июня 2024, 19:32
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А вы думали, в тесте будут только всем знакомые силуэты?
Последний раз вы видели карту в школе, но с тех пор кое-что запомнили.
Отличный результат! Может, вы ездили в эти страны?
Вы знаете карту мира как свои пять пальцев, поздравляем!