Минюст предложил расширить полномочия ФСИН в применении силы и цензуре

Сотрудникам ФСИН могут разрешить применять силу и оружие для задержания сопротивляющихся осужденных и цензурировать отправляемые в места заключения письма. Об этом сообщается в проекте поправок к законам об уголовно-исполнительной системе, который подготовило Министерство юстиции РФ.
Согласно документу, опубликованному на портале правовых актов, поправки предполагают расширение полномочий сотрудников федеральной системы исполнения наказаний (ФСИН). Им предлагается дать право применять физическую силу, наручники, электрошокеры, палки, газовые устройства и оружие для задержания осужденных преступников, которые оказывают сопротивление или пытаются причинить вред себе или обществу.
Также ведомство предложило усилить контроль над перепиской пребывающих в местах лишения свободы. Речь идет о письмах, почтовых карточках и телеграммах. При принятии поправок в законодательстве появится пункт, что порядок осуществления цензуры будет определяться ФСИН. Срок проведения процедуры должен составить не более трех рабочих дней на русском языке и семи рабочих дней — на иностранном.
Раннее президент России Владимир Путин заявил, что осужденные в колониях должны содержаться в человеческих условиях.