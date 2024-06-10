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    Путин: заключенные должны содержаться в нормальных, человеческих условиях

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    Осужденные в колониях должны содержаться в человеческих условиях. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой, передает пресс-служба Кремля в понедельник, 10 июня.

    Омбудсмен доложила российскому лидеру о большом количестве обращений с жалобами на условия содержания в учреждениях, где отбывают наказание осужденные. По ее словам, в части колоний провели ремонтные работы и улучшили ситуацию, однако «есть и такие, которые требуют еще вложений, а может быть, вложений не материальных, а вложений души и творческого подхода».

    В ответ Путин подчеркнул, что о материальной составляющей также не стоит забывать. «Там много нужно сделать еще. Люди должны содержаться в нормальных, человеческих условиях», — сказал глава государства.

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