Путин: заключенные должны содержаться в нормальных, человеческих условиях

Осужденные в колониях должны содержаться в человеческих условиях. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой, передает пресс-служба Кремля в понедельник, 10 июня.



Омбудсмен доложила российскому лидеру о большом количестве обращений с жалобами на условия содержания в учреждениях, где отбывают наказание осужденные. По ее словам, в части колоний провели ремонтные работы и улучшили ситуацию, однако «есть и такие, которые требуют еще вложений, а может быть, вложений не материальных, а вложений души и творческого подхода».