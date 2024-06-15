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    Теннисисты Рублёв, Хачанов и Самсонова не выступят на Олимпиаде в Париже

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    Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил ТАСС, что Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Людмила Самсонова не будут участвовать в Олимпийских играх в Париже.

    Как пояснил Тарпищев, Рублев играет без перерывов, организм не выдерживает, ему необходимо восстановление.

    Ранее Тарпищев сообщил, что Международная федерация тенниса (ITF) приняла решение допустить всех российских теннисистов к участию в Олимпиаде, позволяя им соревноваться во всех категориях, а не только в личных.

    По рейтингу, на Олимпийских играх, которые пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже, должны были выступить Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, а среди женщин — Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева.

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