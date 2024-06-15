В России выпустили в оборот первый в мире препарат от болезни Бехтерева

Выпущена в гражданский оборот первая серия первого в мире препарата от болезни Бехтерева — сенипрутуга. Об этом 15 июня сообщили в Минздраве РФ.

Как заявил ректор РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России, один из разработчиков лекарства сенипрутуг Сергей Лукьянов, препарат «помогает полностью остановить заболевание, он не подавляет иммунитет и не вызывает привыкания». По словам специалиста, до этого лекарства позволяли лишь купировать воспаление, но болезнь продолжала прогрессировать.

Лекарство разработала группа ученых Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова, Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН совместно с отечественной фармацевтической компанией BIOCAD, которая направила в Минздрав пакет документов для регистрации препарата еще в феврале этого года. Разработка и исследования обошлись в 1,2 млрд рублей.

