В России выпустили в оборот первый в мире препарат от болезни Бехтерева

Выпущена в гражданский оборот первая серия первого в мире препарата от болезни Бехтерева — сенипрутуга. Об этом 15 июня сообщили в Минздраве РФ.
Как заявил ректор РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России, один из разработчиков лекарства сенипрутуг Сергей Лукьянов, препарат «помогает полностью остановить заболевание, он не подавляет иммунитет и не вызывает привыкания». По словам специалиста, до этого лекарства позволяли лишь купировать воспаление, но болезнь продолжала прогрессировать.
Лекарство разработала группа ученых Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова, Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН совместно с отечественной фармацевтической компанией BIOCAD, которая направила в Минздрав пакет документов для регистрации препарата еще в феврале этого года. Разработка и исследования обошлись в 1,2 млрд рублей.
Препарат получил международное непатентованное наименование сенипрутуг, которое ему присвоила Всемирная организация здравоохранения.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что министерство рассмотрит возможность включения препарата в список жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов. Это позволит государству регулировать цены на него и снабжать льготников.
Как пишет РБК, препарат будет отпускаться по рецепту, продавать лекарство будут под брендом «Трибувиа». В компании BIOCAD заявили, что препарат «станет доступен для системы здравоохранения и обеспечения пациентов в ближайшие месяцы после проведения соответствующих процедур государственных закупок на поставку лекарственного средства».
Болезнь Бехтерева — хроническое заболевание, при котором антитела принимают хрящевую ткань и суставы организма за инородные тела. Боль и скованность в позвоночнике может привести к ограничениям в подвижности.