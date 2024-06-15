    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 14

    0 м/с, штиль

    763мм

    61%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd89.07eur95.15

    В России выпустили в оборот первый в мире препарат от болезни Бехтерева

    3786
    1 комментарий

    Выпущена в гражданский оборот первая серия первого в мире препарата от болезни Бехтерева — сенипрутуга. Об этом 15 июня сообщили в Минздраве РФ.

    Как заявил ректор РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России, один из разработчиков лекарства сенипрутуг Сергей Лукьянов, препарат «помогает полностью остановить заболевание, он не подавляет иммунитет и не вызывает привыкания». По словам специалиста, до этого лекарства позволяли лишь купировать воспаление, но болезнь продолжала прогрессировать.

    Лекарство разработала группа ученых Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова, Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН совместно с отечественной фармацевтической компанией BIOCAD, которая направила в Минздрав пакет документов для регистрации препарата еще в феврале этого года. Разработка и исследования обошлись в 1,2 млрд рублей.

    Препарат получил международное непатентованное наименование сенипрутуг, которое ему присвоила Всемирная организация здравоохранения.

    Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что министерство рассмотрит возможность включения препарата в список жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов. Это позволит государству регулировать цены на него и снабжать льготников.

    Как пишет РБК, препарат будет отпускаться по рецепту, продавать лекарство будут под брендом «Трибувиа». В компании BIOCAD заявили, что препарат «станет доступен для системы здравоохранения и обеспечения пациентов в ближайшие месяцы после проведения соответствующих процедур государственных закупок на поставку лекарственного средства».

    Болезнь Бехтерева — хроническое заболевание, при котором антитела принимают хрящевую ткань и суставы организма за инородные тела. Боль и скованность в позвоночнике может привести к ограничениям в подвижности.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК5
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close