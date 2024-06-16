    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 24

    1 м/с, с-з

    764мм

    37%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd89.07eur95.15

    Полиция пришла с обысками в центр тестирования иностранцев в Петербурге

    2281
    обсудить

    Петербургская полиция продолжает мероприятия по делу о русском языке. На сей раз оперативники экономической полиции посетили центр тестирования иностранных граждан на Лиговском проспекте, 45.

    «В результате проведенных обысков в рамках ранее возбужденного уголовного дела сотрудники экономической полиции изъяли документацию, имеющую значение для расследования, а также записи с камеры видеонаблюдения, фиксирующей процедуры тестирования за последние несколько дней», — отчитались в главке о проделанной работе.

    ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

    Дело, о котором идет речь, было возбуждено в марте. Тогда полиция накрыла коммерческую фирму, которая за деньги фиктивно экзаменовала мигрантов. Для того чтобы получить разрешение на работу, иностранцам нужны минимальные знания русского языка. По версии следствия, схема приносила злоумышленникам порядка 7,5 миллиона рублей ежемесячно. Пятерка за экзамен стоила 15 тысяч. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЛАЙК10
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close