Полиция пришла с обысками в центр тестирования иностранцев в Петербурге

Петербургская полиция продолжает мероприятия по делу о русском языке. На сей раз оперативники экономической полиции посетили центр тестирования иностранных граждан на Лиговском
«В результате проведенных обысков в рамках ранее возбужденного уголовного дела сотрудники экономической полиции изъяли документацию, имеющую значение для расследования, а также записи с камеры видеонаблюдения, фиксирующей процедуры тестирования за последние несколько дней», — отчитались в главке о проделанной работе.
Дело, о котором идет речь, было возбуждено в марте. Тогда полиция накрыла коммерческую фирму, которая за деньги фиктивно экзаменовала мигрантов. Для того чтобы получить разрешение на работу, иностранцам нужны минимальные знания русского языка. По версии следствия, схема приносила злоумышленникам порядка 7,5 миллиона рублей ежемесячно. Пятерка за экзамен стоила 15 тысяч. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».