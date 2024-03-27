Полиция Петербурга обыскивает 25 адресов по делу о русском языке

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС Поделиться Поделиться





Оперативники зашли в квартиры работников нескольких петербургских вузов и офис компании, где те организовывали экзамены по русской истории и языку. По версии следствия, поставить вместо «двойки» «пятерку» стоило 15 тысяч. «Фонтанка» в курсе, откуда такая образовательная жажда.



Утром 27 марта сотрудники экономической полиции и следователи ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти начали обыски по месту жительства десятка служащих ряда высших учебных заведений города. По данным нашего издания, также обыскивают работников и сам офис коммерческого предприятия «Аксиома» на улице Моисеенко, 43. В общей сложности следственные действия затронули 25 адресов.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк

АО «Центр организации тестирования "Аксиома"» — московская структура, согласно сайту, со многими филиалами до Владивостока. В данном случае идет речь об «Аксиоме» в Петербурге.

В следствии Центрального района возбуждено уголовное дело по организации незаконной миграции (статья 322.1 УК). В материалах собраны факты, как методисты, имеющие договоры с частной фирмой, помогали тестировать иностранцев по истории, русскому языку и основам законодательства РФ: в случае завала экзамена мигрант мог решить вопрос за 15 тысяч рублей и получить нужный сертификат на государственном бланке, дающий ему возможность предоставить в УВМ пакет документов на приобретение патента, вида на жительство (официально услуга на тест стоит 1500 рублей). По версии правоохранителей, схема была поставлена на поток в 500 человек ежемесячно, а сумма серого дохода за месяц достигала 7,5 млн рублей.

При обыске в офисе изъято около 10 тысяч долларов и 15 тысяч евро. По информации «Фонтанки», еще в конце прошлого года экономическая полиция внедрила своих людей в процесс экзаменов, в ходе которых документировала договоренности и оплату за фиктивные сертификаты.

Что касается самих претерпевших во время этой акции сотрудников высших учебных заведений, то, как узнала «Фонтанка», они из Российского государственного педагогического университета имени Герцена и Санкт-Петербургского государственного университета.

«В настоящее время в полицию доставлены 30 жителей Северной столицы, которые могут быть причастны к организации незаконной миграции», — добавила официальный представитель МВД России Ирина Волк.