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    В Гатчине решили бороться с борщевиком нестандартно. Власти нашли того, кто его съест

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    В Ленобласти к борьбе с борщевиком подключили черных и красных ангусов из Гатчинского района, сообщают в пресс-службе администрации 16 июня. Быки к проблеме отнеслись с аппетитом.

    Десятки быков привезли на место зарослей борщевика — завтракать. «Деликатес!» — комментирует автор видео. «Животноводы говорят, что быки дают прекрасные привесы», — подчеркнули в администрации. Привлекать животных к уничтожению борщевика начали еще в 19 веке: тогда в Великобритании растение скормили английским овцам.

    пресс-служба администрации Ленинградской области

    В этом году борьба с борщевиком в Ленобласти ведется в 835 населенных пунктах, что на 88 больше, чем год назад.

    О способах уничтожения борщевика «Фонтанка» уже рассказывала. В Красносельском районе опробовали мульчирование — покрыли почву слоем органических или неорганических материалов.

    В прошлом году губернатор Ленобласти Александр Дрозденко назвал штрафы собственникам земли за наличие борщевика единственным пока эффективным способом борьбы с вредителем. «Едешь-едешь и трындец», — описал губернатор ситуацию с борщевиком в регионе.

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