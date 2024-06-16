В Гатчине решили бороться с борщевиком нестандартно. Власти нашли того, кто его съест

В Ленобласти к борьбе с борщевиком подключили черных и красных ангусов из Гатчинского района, сообщают в пресс-службе администрации 16 июня. Быки к проблеме отнеслись с аппетитом.

Десятки быков привезли на место зарослей борщевика — завтракать. «Деликатес!» — комментирует автор видео. «Животноводы говорят, что быки дают прекрасные привесы», — подчеркнули в администрации. Привлекать животных к уничтожению борщевика начали еще в 19 веке : тогда в Великобритании растение скормили английским овцам.