Еще один способ борьбы с борщевиком тестируют в Полежаевском парке Петербурга

В Красносельском районе Петербурга решили испытать еще один способ борьбы с борщевиком Сосновского — мульчирование. Эксперимент начали в одном из самых больших очагов произрастания ядовитого растения.
Сотрудники садово-паркового предприятия «Красносельское» проводят мульчирование верхнего слоя почвы в Полежаевском парке, сообщает 14 июня пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга. Трактор со спецоборудованием в процессе косьбы срезает стебли вместе с верхним слоем земли, затрагивая таким образом не только зеленую часть растения, но и корневую шейку вместе с точкой роста.
Так рассчитывают вдвое увеличить срок регенерации борщевика, что даст «фору» для обработки большей площади. Главное — успеть до появления семян, тогда получится сдержать дальнейшее распространение опасного растения.
«Садоводы знают, что мульчирование — известный прием борьбы с трудноискоренимыми сорняками. Как это сработает в масштабах парка, покажет время», — отмечают в комитете. Найдет ли этот способ более широкое применение, станет понятно в конце сезона.
В Красносельском районе Петербурга очаги распространения борщевика есть в сквере вдоль реки Ивановки между проспектами Ветеранов и Народного Ополчения, в Нижнем парке и парке Красное Село. В ведомстве отмечают, что год за годом растение понемногу отступает под натиском садовников.
В целом же в 2024 году в Петербурге предстоит выкосить борщевик на территории площадью около 44 га. Еще 58 тысяч штук должны выкопать.