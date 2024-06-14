Еще один способ борьбы с борщевиком тестируют в Полежаевском парке Петербурга

В Красносельском районе Петербурга решили испытать еще один способ борьбы с борщевиком Сосновского — мульчирование. Эксперимент начали в одном из самых больших очагов произрастания ядовитого растения.

Сотрудники садово-паркового предприятия «Красносельское» проводят мульчирование верхнего слоя почвы в Полежаевском парке, сообщает 14 июня пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга. Трактор со спецоборудованием в процессе косьбы срезает стебли вместе с верхним слоем земли, затрагивая таким образом не только зеленую часть растения, но и корневую шейку вместе с точкой роста.