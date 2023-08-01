«Едешь-едешь и трындец». Дрозденко высказался о борьбе с борщевиком в Ленобласти

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко считает штрафы собственникам земли за наличие борщевика единственным пока эффективным способом борьбы с этим вредителем. Об этом он рассказал 1 августа на пресс-конференции пишет 47news.



Глава региона рассказывал, что в одном из поселений Волосовского района есть земля, заросшая борщевиком, а сделать ничего нельзя, потому что владелец уехал в Англию.



«Едешь-едешь и трындец. Земля эта куплена, а собственник — в Лондоне. Ведем с ним переговоры. Штрафуем, а идет задержка штрафов. В результате нам нужно нанять юриста, чтобы он три года занимался этим делом», — говорит Дрозденко.

