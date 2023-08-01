«Едешь-едешь и трындец». Дрозденко высказался о борьбе с борщевиком в Ленобласти

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко считает штрафы собственникам земли за наличие борщевика единственным пока эффективным способом борьбы с этим вредителем. Об этом он рассказал 1 августа на пресс-конференции пишет 47news.
Глава региона рассказывал, что в одном из поселений Волосовского района есть земля, заросшая борщевиком, а сделать ничего нельзя, потому что владелец уехал в Англию.
«Едешь-едешь и трындец. Земля эта куплена, а собственник — в Лондоне. Ведем с ним переговоры. Штрафуем, а идет задержка штрафов. В результате нам нужно нанять юриста, чтобы он три года занимался этим делом», — говорит Дрозденко.
Он отметил, что способов использования борщевика много. Недавно губернатору рассказали о возможности приготовить из него мед. Есть идеи по производству спирта, сам Дрозденко признался, что «обладает навыками для соответствующего эксперимента», но необходимо создание установок в промышленном масштабе.
В Петербурге с борщевиком тоже борются. В 2023 году планируют косить борщевик на общей площади более 33 гектаров. Сделать это нужно шесть раз за сезон, ориентировочно до октября. Также предстоит выкопать почти 12 тысяч одиночных растений. А на площади в 13 гектаров против опасного сорняка будут применять гербициды. Борщевик Сосновского размножается исключительно семенами, поэтому уничтожать его нужно до того, как растение зацветет. В основном это делают двумя способами: косят и выкапывают.
В комитете по благоустройству предупреждали: если увидите борщевик, не трогайте его и не подпускайте к нему детей и животных. Сок этого растения вызывает сильную чувствительность кожи к солнцу, что приводит к сильным ожогам даже при небольшом количестве солнечного света.