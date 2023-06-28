Заросли борщевика в Петербурге потянули на 101 предостережение

В 2023 году в Петербурге предстоит избавлять от борщевика Сосновского десятки гектаров территории. А Государственная административно-техническая инспекция выявила тех, кто не избавляет от него свои участки.

Специалисты ГАТИ проанализировали данные последних двух лет и выявили владельцев земельных участков, которые систематически нарушали требования к летнему содержанию территории, рассказали в пресс-службе инспекции 28 июня. В итоге набралось 101 предостережение, которые будут объявлены нарушителям до 1 июля. Если реакции на них не последует, ГАТИ обследует участки еще раз и при обнаружении нарушений уже будет рассматривать вопрос о направлении документов в прокуратуру.