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    Заросли борщевика в Петербурге потянули на 101 предостережение

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    Фото: ГАТИ Петербурга
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    В 2023 году в Петербурге предстоит избавлять от борщевика Сосновского десятки гектаров территории. А Государственная административно-техническая инспекция выявила тех, кто не избавляет от него свои участки.

    Специалисты ГАТИ проанализировали данные последних двух лет и выявили владельцев земельных участков, которые систематически нарушали требования к летнему содержанию территории, рассказали в пресс-службе инспекции 28 июня. В итоге набралось 101 предостережение, которые будут объявлены нарушителям до 1 июля. Если реакции на них не последует, ГАТИ обследует участки еще раз и при обнаружении нарушений уже будет рассматривать вопрос о направлении документов в прокуратуру.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
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    В 2023 году в Петербурге планируют косить борщевик на общей площади более 33 га, сообщают в комитете по благоустройству. Сделать это нужно 6 раз за сезон, ориентировочно до октября. Также предстоит выкопать почти 12 тысяч одиночных растений. А на площади в 13 га против опасного сорняка будут применять гербициды.

    Борщевик Сосновского размножается исключительно семенами, поэтому уничтожать его нужно до того, как растение зацветет. В основном это делают двумя способами: косят и выкапывают. Первый применяют, чтобы быстро охватить максимально большую площадь. В идеале же нужно избавляться от корней. Выкапывать более трудоемко, но и более надежно. Также с борщевиком можно бороться при помощи гербицидов, но их нельзя распылять в водоохранных зонах и на территориях массового посещения людей. К примеру, в популярных парках или возле детских площадок химическая обработка запрещена.

    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
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    В комитете предупреждают горожан: если увидите борщевик, не трогайте его и не подпускайте к нему детей и животных. Сок этого растения вызывает сильную чувствительность кожи к солнцу, что приводит к сильным ожогам даже при небольшом количестве солнечного света.

    Фото: ГАТИ Петербурга

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