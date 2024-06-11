как наука приближает эру безэкипажных судов
Беспилотники на Неве
Беспилотный паром перевозит грузы по Балтийскому морю, катера без экипажа научились ходить по Неве. Это уже не фантастика, а реальность: технологии на водном транспорте развиваются с потрясающей скоростью.
Как «умные суда» изменят отрасль, рассказывает эксперт — первый проректор ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова, капитан, профессор Владимир Каретников. Петербургский университет морского и речного флота — один из лидеров среди российских вузов в этом направлении: он выполняет важные исследования для многих участников рынка и готовит кадры для транспорта будущего.
Главная цель развития технологий на морском и речном флоте — повышение эффективности транспортного процесса в сочетании с обеспечением высокого уровня обеспечения безопасность судоходства. По общеизвестной мировой статистике, около 80% аварий на водном транспорте связаны с человеческим фактором. Отказывают механизмы, которые вовремя не обслужили; ошибается экипаж, утомленный напряженным графиком работы.
«Мы в университете занимаемся таким вопросом: учимся определять тот момент, когда судоводитель устает, теряет внимание и начинает делать ошибки, — рассказывает Владимир Каретников. — Зачастую цена этого — крупные транспортные происшествия, аварии, катастрофы с серьезными последствиями для экологии, гибель экипажа, потеря грузов и т. д. Исключение человеческого фактора вместе с двойной автоматизированной проверкой всех систем управления позволит минимизировать количество инцидентов на водном транспорте».
Еще одна причина происшествий на флоте — сбой коммуникации: недостаточное знание английского языка экипажами и даже банальные помехи в радиоэфире.
«В случае безэкипажных судов от этого можно будет уйти, потому что они взаимодействуют напрямую друг с другом, — уверен ученый. — Два робота всегда договорятся между собой».
Автономное судовождение выгодно коммерческим перевозчикам: снижаются затраты на экипаж, выше сохранность грузов. Именно поэтому представители реального сектора экономики по всему миру вкладывают средства в развитие технологий, внимательно следят за перспективными разработками и принимают активное участие в исследованиях.
Но мало построить сами «умные суда» — должна быть продумана еще и инфраструктура, позволяющая им передвигаться без столкновений как с другими судами, так и с препятствиями на воде и под водой.
Но мало построить сами «умные суда» — должна быть продумана еще и инфраструктура, позволяющая им передвигаться без столкновений как с другими судами, так и с препятствиями на воде и под водой.
«Должно быть создано единое информационное поле, в котором все участники движения могли бы обмениваться данными, в том числе информацией по обеспечению безопасности судоходства», — подытожил профессор Макаровки.
Только при таких условиях можно было бы говорить об успехе безэкипажного судоходства. И это тот вектор, в котором сейчас развиваются технологии.
Судно без человека:
почему это так важно?
Эти понятия отражают глобальные перемены в морской и речной отраслях — наступление эпохи безэкипажного судоходства.
В 2024 году в Кодексе торгового мореплавания и в Кодексе внутреннего водного транспорта РФ появились новые термины:
Автономное судно —
транспортное средство, способное плавать без экипажа на борту.
Полуавтономное судно —
транспортное средство с экипажем на борту, способное плавать без непрерывного несения вахты.
Внешний экипаж —
специалисты, дистанционно управляющие автономным судном.
Внешний капитан —
руководитель внешнего экипажа, находящегося на берегу.
Сотрудники университета морского и речного флота провели несколько значимых для отрасли исследований, имеющих непосредственное отношение к внедрению на водном транспорте беспилотников. Одно из них — создание высокоточных радионавигационных полей дифференциальных поправок ГНСС ГЛОНАСС на внутренних водных путях Российской Федерации. Как мы уже упоминали раньше, безэкипажные суда не могут функционировать вне информационного поля. Это можно сравнить с железной дорогой: нет рельсов — локомотив не поедет.
«Развитие и внедрение глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС) ГЛОНАСС на водном транспорте значительным образом повышает точность определения местоположения судов на реке, — рассказывает Владимир Каретников. — В рамках федеральной целевой программы идет очень большая работа в этом направлении, мы принимали в ней активное участие».
Еще одно актуальное направление — автоматические идентификационные системы на реке. Все это позволяет создать условия для внедрения беспилотного судоходства: возможность получать информацию о нахождении судна на любом участке внутренних водных путей Российской Федерации.
Также Макаровка плотно занималась системами электронной навигации на основе электронных карт. До последнего времени на реке применялся так называемый лоцманский метод плавания: судоводитель определял положение судна практически на глаз — с помощью плавучей и береговой системы навигационного обеспечения. Сейчас Россия перешла на инструментальную навигацию — решение по управлению судном принимается на основании работы электронной картографической системы в сочетании с режимом высокоточного местоопределения ГНСС ГЛОНАСС.
Эти и другие технологии — основа для перехода к безэкипажным технологиям на реке. Внимательный читатель спросит: почему не на море? По словам ученого, судоходство на реке носит более непредсказуемый характер: влияют сильное и изменчивое течение, сегментная связь, ограниченная ширина судового хода, мосты и прочие навигационные препятствия. Если та или иная технология окажется эффективной на реках, то применить ее в море будет гораздо легче.
Также Макаровка плотно занималась системами электронной навигации на основе электронных карт. До последнего времени на реке применялся так называемый лоцманский метод плавания: судоводитель определял положение судна практически на глаз — с помощью плавучей и береговой системы навигационного обеспечения. Сейчас Россия перешла на инструментальную навигацию — решение по управлению судном принимается на основании работы электронной картографической системы в сочетании с режимом высокоточного местоопределения ГНСС ГЛОНАСС.
Эти и другие технологии — основа для перехода к безэкипажным технологиям на реке. Внимательный читатель спросит: почему не на море? По словам ученого, судоходство на реке носит более непредсказуемый характер: влияют сильное и изменчивое течение, сегментная связь, ограниченная ширина судового хода, мосты и прочие навигационные препятствия. Если та или иная технология окажется эффективной на реках, то применить ее в море будет гораздо легче.
Дроны против течения:
как испытывают российские водные беспилотники
Проведение испытаний специализированных технических средств для тестовой акватории «Беспилотник»
Коллектив при проведении испытаний на акватории «Беспилотник», состоящий из сотрудников ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» и ФБУ «Администрация Волго-Балт»
Работая с молодежью, преподаватели Макаровки видят: новое поколение студентов всерьез интересуется наукой. В вуз поступают юноши и девушки, у которых действительно есть мотивация изучать новые технологии. Учитывая это, в будущем учебном году университет планирует ввести дополнительные специализации, связанные с беспилотниками.
«Первая — оператор морских и речных безэкипажных судов. У нас есть оборудование и возможности провести такое обучение, — рассказывает первый проректор университета. — Второе направление — беспилотные летательные аппараты. То, что морской и речной вуз «вторгается» в небо, — не случайно. Применяемые в двух отраслях технологии очень похожи».
К получению диплома у выпускника будут фактически две специальности. С такими востребованными компетенциями молодой специалист всегда найдет свое место на рынке труда. Благодаря взаимодействию с ведущими компаниями курсанты и студенты Макаровки определяются с будущим местом работы еще во время практики.
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*Полномочия учредителя осуществляет Федеральное агентство морского и речного транспорта.
Автор: Анастатсия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Источники фотографий: ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»
Другие источники фотографий и иллюстраций: IStock
Дизайнер: Ольга Сергеева
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №2565 от 21.03.2017
*Полномочия учредителя осуществляет Федеральное агентство морского и речного транспорта.
Автор: Анастатсия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Источники фотографий: ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»
Другие источники фотографий и иллюстраций: IStock
Дизайнер: Ольга Сергеева
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