Сотрудники университета морского и речного флота провели несколько значимых для отрасли исследований, имеющих непосредственное отношение к внедрению на водном транспорте беспилотников. Одно из них — создание высокоточных радионавигационных полей дифференциальных поправок ГНСС ГЛОНАСС на внутренних водных путях Российской Федерации. Как мы уже упоминали раньше, безэкипажные суда не могут функционировать вне информационного поля. Это можно сравнить с железной дорогой: нет рельсов — локомотив не поедет.

Еще одно актуальное направление — автоматические идентификационные системы на реке. Все это позволяет создать условия для внедрения беспилотного судоходства: возможность получать информацию о нахождении судна на любом участке внутренних водных путей Российской Федерации.



Также Макаровка плотно занималась системами электронной навигации на основе электронных карт. До последнего времени на реке применялся так называемый лоцманский метод плавания: судоводитель определял положение судна практически на глаз — с помощью плавучей и береговой системы навигационного обеспечения. Сейчас Россия перешла на инструментальную навигацию — решение по управлению судном принимается на основании работы электронной картографической системы в сочетании с режимом высокоточного местоопределения ГНСС ГЛОНАСС.



Эти и другие технологии — основа для перехода к безэкипажным технологиям на реке. Внимательный читатель спросит: почему не на море? По словам ученого, судоходство на реке носит более непредсказуемый характер: влияют сильное и изменчивое течение, сегментная связь, ограниченная ширина судового хода, мосты и прочие навигационные препятствия. Если та или иная технология окажется эффективной на реках, то применить ее в море будет гораздо легче.