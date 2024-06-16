Тело бывшего главы Красного Села нашли в заливе у дамбы

Водолазы нашли тело, предположительно, экс-главы МО «Красное Село» Николая Колошинского. В ночь на 16 июня труп был извлечен из воды в районе дамбы и передан для опознания. Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в ГУ МЧС по Петербургу.



Колошинский пропал 13 июня. Ночью он отправился на рыбалку в Кронштадт, где бывал много лет подряд. После того как он перестал выходить на связь, сын поехал на место. Там выяснилось, что лодка его отца нашлась в заливе, но самого бывшего главы МО нигде не было. К поискам сразу же приступили водолазы.

