    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 22

    1 м/с, южн

    764мм

    43%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd89.07eur95.15

    Тело бывшего главы Красного Села нашли в заливе у дамбы

    4677
    2 комментария

    Водолазы нашли тело, предположительно, экс-главы МО «Красное Село» Николая Колошинского. В ночь на 16 июня труп был извлечен из воды в районе дамбы и передан для опознания. Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в ГУ МЧС по Петербургу.

    Колошинский пропал 13 июня. Ночью он отправился на рыбалку в Кронштадт, где бывал много лет подряд. После того как он перестал выходить на связь, сын поехал на место. Там выяснилось, что лодка его отца нашлась в заливе, но самого бывшего главы МО нигде не было. К поискам сразу же приступили водолазы.

    Николаю Колошинскому было 77 лет. В марте 2009 года он был избран на должность главы муниципального образования «Красное Село». В следующих созывах был рядовым депутатом. В конце 2020 года его лишили мандата после обращения в совет губернатора Александра Беглова из-за ошибки в декларации. В тот период независимых муниципалов массово лишали мандатов. В последнее время Колошинский взаимодействовал с партией «Справедливая Россия».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ10

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close