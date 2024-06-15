На Васильевском острове ребёнок наглотался несъедобного и устроил родителям незабываемый вечер

Сложным выдался вечер у семьи с Васильевского острова в Петербурге, не уследившей за маленьким сыном. Мальчик проглотил батарейки.



Четырёхлетний пациент с инородным предметом в желудке поступил в детскую больницу имени Филатова около полуночи, стало известно «Фонтанке» 15 июня. Вызывать скорую помощь родителям пришлось после того, как мальчик проглотил три батарейки.

По предварительным данным, врачи оценивают его состояние как среднетяжёлое.

Батарейки-таблетки — один из самых частых предметов, который оказывается в детских желудках. Их глотают немногим реже, чем монеты и магниты. Как отмечают медики, они же являются одними из самых опасных: зачастую металл начинает окисляться в ЖКТ и маленьким пациентам после этого приходится долго лечиться.