«Матушка, они это проглотили!» Самые опасные штучки в домах с детьми

«Фонтанка» выяснила, что чаще всего глотают петербургские малыши и что лучше спрятать от них подальше.

В больницах Петербурга редко бывают дни, когда к врачам на прием не попадают дети, проглотившие какой-либо предмет. Так уж устроены малыши — им все нужно попробовать «на зубок», даже если зубы еще не вылезли. Только за октябрь в городе зарегистрированы десятки обращений. Как выяснила «Фонтанка», чаще всего в детских желудках оказываются монетки и магниты. Следом за ними идут батарейки-таблетки. Так сложилось, что эти предметы являются не только самыми частыми по проглатываниям, но и самыми опасными, так как зачастую металл начинает окисляться в ЖКТ и маленьким пациентам после этого приходится долго лечиться.



Главный неонатолог Минздрава ректор Петербургского государственного педиатрического медицинского университета профессор Дмитрий Иванов объяснил, что происходит, когда малыш проглатывает батарейку. По его словам, при застревании батарейки в пищеводе образуется щелочь. Она разрушает ткани и, если предмет находится в организме несколько часов, в тканях образуется дырка. Из-за этого может нарушиться дыхание или открыться кровотечение. В последнем случае врачи часто бессильны, и пациент погибает.



Ситуации с магнитами не менее опасны. Если ребенок проглотил две штуки, то один может оказаться в желудке, а другой — в кишечнике. Они рискуют притянуться друг к другу, из-за чего в месте соединения начинается некроз. Возникшие осложнения требуют хирургического вмешательства.



Конечно, это далеко не все, что могут случайно или специально съесть дети. Например, 1 октября пятилетняя девочка из Петербурга проглотила металлическое колечко. На следующий день в детском саду на проспекте Луначарского шестилетний мальчик съел колесико от машинки, которую принес из дома. Ребенок честно признался в этом медсестре. Во Фрунзенском районе малыш 2,5 лет проглотил гвоздик, а девочка 1,4 года — золотую сережку со своего уха. Родители ребенка 1,8 лет забили тревогу, заподозрив, что тот проглотил аж три болтика, а годовалый малыш из Мурино «полакомился» саморезом. Также «Фонтанка» недавно писала, что годовалая девочка из Красногвардейского района проглотила мамин беспроводной наушник, пока женщина укладывала ее спать.



Также в октябре дети из Петербурга глотали стразы, кусочки стекла, бусины, камни, части шариковых ручек — колпачки и пружинки, пластилин и канцелярские кнопки. А двухлетняя девочка засунула себе в нос маленький круглый магнит, а после неосторожного вдоха он оказался у нее в трахее. Мама начала бить тревогу, когда ребенок закашлялся. Монет было проглочено около десяти, магнитов — более пяти штук.

Маленькие дети тянули в рот и в нос что ни попадя испокон веков. В Петербургском педиатрическом университете, например, есть задокументированные свидетельства несчастий советских малышей. На специальном стенде закреплены предметы, которые оказывались внутри детей. Тут те же монеты и болтики, а также различные семена, гайки, крепежи и бусины.

Фото: СПбГПМУ Фото: СПбГПМУ Фото: СПбГПМУ Поделиться Поделиться





Наиболее часто это все-таки какие-то округлые предметы. Например, из того же «Лего» попадаются чаще головы, так как кубики все же колются, их не очень удобно засовывать в нос. Наиболее часто врачам попадаются бусины, а также различные крупы типа фасоли или бобов. Последние, к слову, очень опасны при аспирации, так как внутри тела они набухают и могут закупорить дыхательные пути.



Врач-отоларинголог, доцент кафедры оториноларингологии СПбГПМУ Мария Захарова рассказала запомнившийся случай из своей практики.



«На обычный профосмотр молодые мама и папа принесли годовалого ребенка. Я осматриваю пациента и вижу, что в полости носа есть инородный предмет. Я его достаю, оказалось, что это красная фасоль. Ребенок уже начинает плакать, маленькие дети вообще не любят, когда у них из носа что-то достают. Я заглядываю еще раз и вижу, что там еще что-то виднеется. Достаю вторую фасолину. Папу надо было видеть. Я снова осматриваю нос и достаю третью фасолину. Отец уже еле сдерживал эмоции. Видимо, после приема у него с женой был серьезный разговор».



По словам Марии Захаровой, маленькие дети все время исследуют свое тело. Им интересно поковыряться в ухе, в носу, что-то туда положить. Маленькие круглые предметы входят туда очень легко, но достать их самостоятельно бывает уже трудно. Они мешают, и ребенок может только протолкнуть предмет глубже.



«Если вы видите в полости носа какой-то предмет, то лучше не пытаться удалить его самостоятельно, потому что без специальных инструментов есть большая вероятность протолкнуть инородное тело глубже. А если ребенок будет кричать и вырываться, то велик риск аспирации — когда малыш непроизвольно вдыхает предмет. Он оказывается в трахее, и ситуация уже становится критической. У ЛОРа есть специальный крючок, который заводится за предмет и вытаскивает его. Пинцетом эту процедуру проводить нельзя», — предупредила Мария Захарова.

