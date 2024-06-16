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    Полицейские из Петербурга обезвредили мужчину с гранатой, пленившего военного в Мариуполе

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    Полицейские сводного отряда из Петербурга обезвредили мужчину, угрожавшего взорвать гранату. Инцидент произошел в Мариуполе, подробности 16 июня рассказали в пресс-службе ГУ МВД.

    Началось всё с того, что сотрудники военной прокуратуры остановили мужчину для проверки документов. В ответ на просьбу предъявить паспорт гражданин достал гранату, взял в заложники военнослужащего и скрылся. Впрочем, спустя несколько минут, убедившись в том, что за ним нет погони, злодей отпустил своего заложника.

    Информацию о происшествии передали в полицию, наряды были ориентированы на розыск. Подозреваемый попался одному из экипажей полиции, в который входили петербургские сотрудники. Мужчина скрывался в разрушенном здании бывшего магазина на Гаванной улице. Увидев, что за ним пришли, злоумышленник снова стал угрожать гранатой. Пока один полицейский вел переговоры, другие заблокировали пути отхода.

    В результате подозреваемый подчинился полицейским и отдал гранату. После проведенного осмотра задержанного передали коллегам из УМВД «Мариупольское». «В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о поощрении всех четверых полицейских, принимавших участие в задержании преступника», — добавили в петербургском главке.

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