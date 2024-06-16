Полицейские из Петербурга обезвредили мужчину с гранатой, пленившего военного в Мариуполе

Полицейские сводного отряда из Петербурга обезвредили мужчину, угрожавшего взорвать гранату. Инцидент произошел в Мариуполе, подробности 16 июня рассказали в пресс-службе ГУ МВД .



Началось всё с того, что сотрудники военной прокуратуры остановили мужчину для проверки документов. В ответ на просьбу предъявить паспорт гражданин достал гранату, взял в заложники военнослужащего и скрылся. Впрочем, спустя несколько минут, убедившись в том, что за ним нет погони, злодей отпустил своего заложника.



Информацию о происшествии передали в полицию, наряды были ориентированы на розыск. Подозреваемый попался одному из экипажей полиции, в который входили петербургские сотрудники. Мужчина скрывался в разрушенном здании бывшего магазина на Гаванной улице. Увидев, что за ним пришли, злоумышленник снова стал угрожать гранатой. Пока один полицейский вел переговоры, другие заблокировали пути отхода.

