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    В Смольном прокомментировали идею запрета прокатных самокатов

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    Комитет по транспорту не прорабатывает идею полного запрета кикшеринга в Петербурге. Но в центральных районах могут ввести новые ограничения.

    Как рассказал в интервью «Фонтанке» председатель комитета по транспорту Валентин Еннокаев, его ведомство весте с депутатами ЗакСа прорабатывает вопросы регулирования движения самокатов, а не запрета. В частности – дополнительные ограничения в центре. «Центр и на автомобили-то не был рассчитан, когда строился, пешеходам местам мало, а тут еще и самокаты. А в новых районах все иначе: там есть и велодорожки, и широкие тротуары. Там самокат — это полноценный участник транспортной системы. А кое-где — чуть ли не основное решение для так называемой «последней мили»», -- пояснил Енокаев.

    Напомним, ранее идею убрать с улиц кикшеринговые серсвисы и выделить им парки предлагали сенатор Андрей Клишас и глава СК Александр Бастрыкин. Этот подход подробно обсуждали в Законодательном собрании в связи с увеличившимся числом ДТП с участием самокатов.

    Полное интервью Валентина Енокаева о самокатах, платных парковках, горящих автобусах и законе о такси – читайте на «Фонтанке».

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