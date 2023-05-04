Снизить скорость и ограничиться парками. Бастрыкин поддержал ограничения для электросамокатчиков

Как сообщает 4 мая пресс-служба ведомства, Бастрыкин и ранее обращал внимание на высокий травматизм среди использующих электросамокаты. По данным Следкома, принятые ранее меры не решили эту проблему полностью, и в различных регионах России фиксируются новые происшествия с участием электросамокатов.

«В Ярославле девушка на электросамокате сбила ребенка, в Москве 4-летняя девочка попала в реанимацию с переломом черепа после наезда молодого человека на электросамокате. В Санкт-Петербурге проводятся три доследственные проверки, связанные с травмированием пешеходов в связи с наездами на них электросамокатов», — перечисляет СК.

В таких условиях глава ведомства Александр Бастрыкин поддерживает идею сенатора Андрея Клишаса о запрете езды на электросамокатах по улицам городов — кроме специально отведенных для этого мест. В качестве таких сенатор в беседе с ТАСС назвал парки, «где для этих устройств есть специально выделенные дорожки», или в частных поселках с согласия собственников.

При этом, как отмечает Бастрыкин, падения и столкновения могут случаться и в парках, поэтому он предлагает обязать сервисы аренды электросамокатов технически ограничивать их максимальную скорость. Чтобы определить, до каких безопасных значений, нужно провести исследование с участием ГИБДД. Целесообразно, по мнению главы СК, также проработать меры возможной ответственности для компаний из сферы кикшеринга.

В Петербурге сервисы аренды электросамокатов заключают с комитетом по транспорту соглашение, определяющее правила их работы на территории города. Они предусматривают ограничение скорости средств индивидуальной мобильности до 20 км/ч, в определенных зонах — до 15 км/ч, также есть 17 запретных зон, где кататься запрещено. К последним, в частности, относится Невский проспект.