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    Снизить скорость и ограничиться парками. Бастрыкин поддержал ограничения для электросамокатчиков

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    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поддержал инициативу сенатора Андрея Клишаса об ограничении мест использования электросамокатов в России. Ранее Клишас предложил оставить самокатчикам только специальные дорожки в парках.

    Как сообщает 4 мая пресс-служба ведомства, Бастрыкин и ранее обращал внимание на высокий травматизм среди использующих электросамокаты. По данным Следкома, принятые ранее меры не решили эту проблему полностью, и в различных регионах России фиксируются новые происшествия с участием электросамокатов.

    «В Ярославле девушка на электросамокате сбила ребенка, в Москве 4-летняя девочка попала в реанимацию с переломом черепа после наезда молодого человека на электросамокате. В Санкт-Петербурге проводятся три доследственные проверки, связанные с травмированием пешеходов в связи с наездами на них электросамокатов», — перечисляет СК.

    В таких условиях глава ведомства Александр Бастрыкин поддерживает идею сенатора Андрея Клишаса о запрете езды на электросамокатах по улицам городов — кроме специально отведенных для этого мест. В качестве таких сенатор в беседе с ТАСС назвал парки, «где для этих устройств есть специально выделенные дорожки», или в частных поселках с согласия собственников.

    При этом, как отмечает Бастрыкин, падения и столкновения могут случаться и в парках, поэтому он предлагает обязать сервисы аренды электросамокатов технически ограничивать их максимальную скорость. Чтобы определить, до каких безопасных значений, нужно провести исследование с участием ГИБДД. Целесообразно, по мнению главы СК, также проработать меры возможной ответственности для компаний из сферы кикшеринга.

    В Петербурге сервисы аренды электросамокатов заключают с комитетом по транспорту соглашение, определяющее правила их работы на территории города. Они предусматривают ограничение скорости средств индивидуальной мобильности до 20 км/ч, в определенных зонах — до 15 км/ч, также есть 17 запретных зон, где кататься запрещено. К последним, в частности, относится Невский проспект.

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    ЭлектросамокатыКикшерингАренда самокатов
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