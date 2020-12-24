Его можно за 5 минут установить на ваш сайт без участия программистов и разработчиков. В виджете посетители вашего сайта смогут самостоятельно рассчитать стоимость электронного полиса, оформить и оплатить его. Подраздел «Основные настройки» позволит адаптировать виджет под дизайн сайта: настроить цвета, шрифт, цвет фона и прочее. Вся статистика всегда будет под рукой — анализ посещаемости и поведения пользователей поможет в развитии бизнеса. Но главное — вы всегда сможете просмотреть заявки, которые поступили с виджета, и помочь тем, кто по каким-то причинам не смог оформить полис.



Можно создать виджет на сайт не только по ОСАГО, но и по «Ипотечному страхованию, а также по договору купли-продажи автомобиля.

