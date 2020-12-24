АГРЕГАТОР ОНЛАЙН-СТРАХОВАНИЯ
Как успешно покупать и продавать страховку? И построить прибыльный бизнес на этом
Агрегатор
онлайн-страхования
Как успешно покупать и продавать страховку? И построить прибыльный бизнес на этом
В сфере страхования сейчас важна скорость, с которой страховой продукт попадает к клиенту. Будущее на этом рынке — за онлайн-решениями, поэтому для успешной работы нужна правильная онлайн-платформа, в которой можно оперативно сделать расчет, подготовить предложение клиенту, оформить полис. Расскажем, как продавать быстро и удобно в Polis.online.
В сфере страхования сейчас важна скорость, с которой страховой продукт попадает к клиенту. Будущее на этом рынке — за онлайн-решениями, поэтому для успешной работы нужна правильная онлайн-платформа, в которой можно оперативно сделать расчет, подготовить предложение клиенту, оформить полис. Расскажем, как продавать быстро и удобно в Polis.online.
КЛИЕНТАМ
В этой платформе клиенты могут самостоятельно оформить разные виды страховки онлайн. Перечень не ограничен ОСАГО и КАСКО — можно и застраховать себя перед выездом за границу, и оформить страховку от несчастного случая, и застраховать ипотеку. Сравнивайте предложения сразу в 23 страховых компаниях и выбирайте самое привлекательное.
Оформить и оплатить готовый полис можно за 5 минут: просто введите данные и получите ссылку на безопасную оплату — деньги поступят сразу в страховую компанию. А готовый полис придет на почту, которую вы указали при регистрации. Если что-то пошло не по плану или возникли вопросы, на помощь придет служба заботы для клиентов.
Оформить и оплатить готовый полис можно за 5 минут: просто введите данные и получите ссылку на безопасную оплату — деньги поступят сразу в страховую компанию. А готовый полис придет на почту, которую вы указали при регистрации. Если что-то пошло не по плану или возникли вопросы, на помощь придет служба заботы для клиентов.
В этой платформе клиенты могут самостоятельно оформить разные виды страховки онлайн. Перечень не ограничен ОСАГО и КАСКО — можно и застраховать себя перед выездом за границу, и оформить страховку от несчастного случая, и застраховать ипотеку. Сравнивайте предложения сразу в 23 страховых компаниях и выбирайте самое привлекательное.
Оформить и оплатить готовый полис можно за 5 минут: просто введите данные и получите ссылку на безопасную оплату — деньги поступят сразу в страховую компанию. А готовый полис придет на почту, которую вы указали при регистрации. Если что-то пошло не по плану или возникли вопросы, на помощь придет служба заботы для клиентов.
Оформить и оплатить готовый полис можно за 5 минут: просто введите данные и получите ссылку на безопасную оплату — деньги поступят сразу в страховую компанию. А готовый полис придет на почту, которую вы указали при регистрации. Если что-то пошло не по плану или возникли вопросы, на помощь придет служба заботы для клиентов.
Плюсы
АльфаСтрахование», «Ингосстрах», «РЕСО», «Росгосстрах», «МАКС», «Ренессанс Страхование», «ВСК», «ЮГОРИЯ», «Тинькофф Страхование», «Гайде», «Зетта страхование», «Согласие», «Астро-Волга», «Евроинс», «Объединенная страховая компания», «Абсолют Страхование», «СОГАЗ», «ИНТАЧ Страхование», «Энергогарант», «Гелиос», «СБЕР Страхование», «Боровицкое Страховое общество».
неважно, в каком регионе России вы находитесь, — оформить полис можно онлайн из любой точки мира.
оплата переводится напрямую в страховую компанию.
ПАРТНЕРАМ
Кому удобно работать в сервисе: страховым агентам и риелторам. Отныне ваш рабочий кабинет — в телефоне, планшете или компьютере. Словом, там, где можно открыть онлайн-платформу, зарегистрироваться и оформлять полисы клиентам, используя предельно простую форму для заполнения. А заодно строить партнерскую сеть — привлекать новых пользователей, получая процент как за свои труды, так и за продажи коллег.
Кому удобно работать в сервисе: страховым агентам и риелторам. Отныне ваш рабочий кабинет — в телефоне, планшете или компьютере. Словом, там, где можно открыть онлайн-платформу, зарегистрироваться и оформлять полисы клиентам, используя предельно простую форму для заполнения. А заодно строить партнерскую сеть — привлекать новых пользователей, получая процент как за свои труды, так и за продажи коллег.
Плюсы
на платформе Polis.online можно получить до 65% с каждого проданного полиса. Деньги выплачиваются ежедневно. Для самозанятых, ИП и юридических лиц доступен сервис быстрых выплат на карту или счет. При этом в личном кабинете вы всегда видите, какая сумма бонусов за продажи вам начислена.
Можно оформить клиенту ОСАГО, КАСКО, ипотечное страхование, ИФЛ, страховку от несчастного случая, ДМС и т.д.
бонусы за привлечение новых партнеров. Вы сами создаете доступы и регистрируете их. А также используете готовые ссылки и баннеры, разработанные командой сервиса.
команда сервиса помогает новым коллегам, проводит для них полезные вебинары, а в скором времени еще и запустит «Школу страхования Polis.online».
БИЗНЕСУ
Готовый онлайн-инструмент подойдет предпринимателям, чья деятельность напрямую не связана со сферой страхования: банкам, ипотечным агрегаторам, застройщикам, управляющим компаниям в сфере ЖКХ, агентствам недвижимости, онлайн-сервисам, мобильным приложениям, страховым брокерам и посредникам, автосалонам, туроператорам и прочим предприятиям, которые могут зарабатывать на страховых продуктах.
Polis.online дает возможность автоматизации продаж страховых продуктов для бизнеса. Можно даже купить лицензию на использование ПО, где можно самостоятельно подключить страховые компаний по своему договору. Другой вариант — использовать готовый виджет или кабинет Polis.online c адаптацией под фирменный стиль (white label).
Можно использовать в работе непосредственно сайт Polis.online, а можно встроить сервис в свой интернет-ресурс, предварительно адаптировав его дизайн. Платформа подойдет сайтам разных направлений с большим трафиком.
Важно: любой продукт можно включить или выключить по запросу или доработать вручную.
Polis.online дает возможность автоматизации продаж страховых продуктов для бизнеса. Можно даже купить лицензию на использование ПО, где можно самостоятельно подключить страховые компаний по своему договору. Другой вариант — использовать готовый виджет или кабинет Polis.online c адаптацией под фирменный стиль (white label).
Можно использовать в работе непосредственно сайт Polis.online, а можно встроить сервис в свой интернет-ресурс, предварительно адаптировав его дизайн. Платформа подойдет сайтам разных направлений с большим трафиком.
Важно: любой продукт можно включить или выключить по запросу или доработать вручную.
Готовый онлайн-инструмент подойдет предпринимателям, чья деятельность напрямую не связана со сферой страхования: банкам, ипотечным агрегаторам, застройщикам, управляющим компаниям в сфере ЖКХ, агентствам недвижимости, онлайн-сервисам, мобильным приложениям, страховым брокерам и посредникам, автосалонам, туроператорам и прочим предприятиям, которые могут зарабатывать на страховых продуктах.
Polis.online дает возможность автоматизации продаж страховых продуктов для бизнеса. Можно даже купить лицензию на использование ПО, где можно самостоятельно подключить страховые компаний по своему договору. Другой вариант — использовать готовый виджет или кабинет Polis.online c адаптацией под фирменный стиль (white label).
Можно использовать в работе непосредственно сайт Polis.online, а можно встроить сервис в свой интернет-ресурс, предварительно адаптировав его дизайн. Платформа подойдет сайтам разных направлений с большим трафиком.
Важно: любой продукт можно включить или выключить по запросу или доработать вручную.
Polis.online дает возможность автоматизации продаж страховых продуктов для бизнеса. Можно даже купить лицензию на использование ПО, где можно самостоятельно подключить страховые компаний по своему договору. Другой вариант — использовать готовый виджет или кабинет Polis.online c адаптацией под фирменный стиль (white label).
Можно использовать в работе непосредственно сайт Polis.online, а можно встроить сервис в свой интернет-ресурс, предварительно адаптировав его дизайн. Платформа подойдет сайтам разных направлений с большим трафиком.
Важно: любой продукт можно включить или выключить по запросу или доработать вручную.
Плюсы
Его можно за 5 минут установить на ваш сайт без участия программистов и разработчиков. В виджете посетители вашего сайта смогут самостоятельно рассчитать стоимость электронного полиса, оформить и оплатить его. Подраздел «Основные настройки» позволит адаптировать виджет под дизайн сайта: настроить цвета, шрифт, цвет фона и прочее. Вся статистика всегда будет под рукой — анализ посещаемости и поведения пользователей поможет в развитии бизнеса. Но главное — вы всегда сможете просмотреть заявки, которые поступили с виджета, и помочь тем, кто по каким-то причинам не смог оформить полис.
Можно создать виджет на сайт не только по ОСАГО, но и по «Ипотечному страхованию, а также по договору купли-продажи автомобиля.
Можно создать виджет на сайт не только по ОСАГО, но и по «Ипотечному страхованию, а также по договору купли-продажи автомобиля.
возможность оформить онлайн-платформу в стиле своей компании, используя подходящие шрифт, цвет и логотип.
технические специалисты контролируют стабильность платформы 24 часа в сутки. Согласитесь, это очень важно, если речь идет о серьезном бизнесе и интересах клиентов.
размещайте рекламные баннеры на сторонних ресурсах по реферальным ссылкам, привлекайте трафик на платформу и получайте вознаграждение.
Polis.online в цифрах
19 520
партнеров
72 924
полисов оформлено
2177
рубля в среднем выплачено с каждого полиса
823 580 022
рубля получено за оформленные в системе полисы
172 957 059
рублей заработали партнеры
Как начать работу
Регистрация на платформе предельно проста.
Нужно ввести контактные данные, указав свой статус (физическое лицо, в том числе самозанятое, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо) и предполагаемый объем продаж в месяц (до 10, до 50, до 100, больше 100). Получив код на телефон, вы завершите все формальности.
На электронную почту получите подробную и простую инструкцию о том, как выстроен сервис. Алгоритм действий агента, доступные опции, ответы на самые популярные вопросы — все это найдется в присланном файле.
У вас появится личный кабинет, где будет отражаться вся необходимая статистика: количество проданных полисов за месяц, сумма комиссионного вознаграждения, данные по агентской сети и т.д. Словом, под рукой будет удобный и полезный функционал. Разработчики сделали самое сложное — вам остается взять этот инструмент в руки и начать зарабатывать.
Можно оформлять первый полис. Важно знать: сервис сам проверит каждую заявку клиента. По статистике, одобряется 95% заявок.
Линейка продуктов онлайн-платформы
ОСАГО
КАСКО
Ипотечное страхование
Страхование от несчастного случая
Страхование имущества физических лиц
Страхование грузов
Страхование для выезда за рубеж
ДМС
Андрей Креер, СЕО Polis.online
— Наша команда уверена: за агрегаторами — будущее, потому что пользователям важна возможность выбора между разными предложениями. Мы уже привыкли покупать авиабилеты на специализированных порталах в интернете — это изменило подход к планированию путешествий. Такая же трансформация ждет и рынок страхования. Для нас важно быть на гребне волны, поэтому мы предлагаем клиентам пользоваться таким преимуществом — выбирать услуги страхования по оптимальной цене.
— Наша команда уверена: за агрегаторами — будущее, потому что пользователям важна возможность выбора между разными предложениями. Мы уже привыкли покупать авиабилеты на специализированных порталах в интернете — это изменило подход к планированию путешествий. Такая же трансформация ждет и рынок страхования. Для нас важно быть на гребне волны, поэтому мы предлагаем клиентам пользоваться таким преимуществом — выбирать услуги страхования по оптимальной цене.
Технологии не стоят на месте. Чтобы покупать, продавать, развивать свой бизнес, сегодня даже не нужно выходить из дома. А попробовать новые возможности стоит уже сейчас.
Реклама. OOO «Полис Онлайн», ИНН 7810745660
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Иллюстрации предоставлены компанией Polis.online
Дизайнер: Екатерина Елизарова
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Иллюстрации предоставлены компанией Polis.online
Дизайнер: Екатерина Елизарова
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