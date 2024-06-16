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    «Ауди» в Лахте снесла столб и загорелась. Погибли три девушки, водитель — сотрудник ГИБДД — в больнице

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    Ранним утром 16 июня водитель «Ауди» не смог удержать машину на дороге, врезался в столб и выкатился на обочину. Удар был такой силы, что из салона выпали пассажиры.

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    Как сообщает ГУ МВД региона, авария произошла в четыре часа утра в Лахте, около 85-го дома по Приморскому проспекту. Машину занесло в повороте, бетонный столб не выдержал столкновения и упал.

    Машину отбросило на несколько метров на противоположную сторону дороги. Начался пожар.

    В салоне были три пассажирки, они выпали из машины до ее остановки. Все погибли на месте. Водитель остался жив, но он в тяжелом состоянии.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Дарья Драй / «Фонтанка.ру»

    По данным 47news, за рулем был 26-летний сержант полиции. Он является сотрудником спецбатальона ГИБДД, которое в том числе занимается сопровождением высокопоставленных чиновников.

    На шоссе после полудня всё еще пробка.

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