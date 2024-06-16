«Ауди» в Лахте снесла столб и загорелась. Погибли три девушки, водитель — сотрудник ГИБДД — в больнице

Ранним утром 16 июня водитель «Ауди» не смог удержать машину на дороге, врезался в столб и выкатился на обочину. Удар был такой силы, что из салона выпали пассажиры.

Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Как сообщает ГУ МВД региона, авария произошла в четыре часа утра в Лахте, около 85-го дома по Приморскому проспекту. Машину занесло в повороте, бетонный столб не выдержал столкновения и упал.

В салоне были три пассажирки, они выпали из машины до ее остановки. Все погибли на месте. Водитель остался жив, но он в тяжелом состоянии.

Машину отбросило на несколько метров на противоположную сторону дороги. Начался пожар.

По данным 47news, за рулем был 26-летний сержант полиции. Он является сотрудником спецбатальона ГИБДД, которое в том числе занимается сопровождением высокопоставленных чиновников.

На шоссе после полудня всё еще пробка.