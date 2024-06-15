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    «Валя сейчас доволен». Памятник Валентину Юдашкину открыли на Троекуровском кладбище

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    На Троекуровском кладбище в Москве состоялось открытие памятника знаменитому модельеру Валентину Юдашкину, который похоронен на «аллее звезд». Торжественная церемония собрала многочисленных друзей художника и поклонников его таланта, сообщает 15 июня Starhit.

    На могиле модельера собрались его близкие, включая семью и вдову Марину. Среди гостей были также Александр Розенбаум, Игорь Крутой и Константин Эрнст, каждый из которых отдал дань уважения памяти ушедшего художника.

    Памятник Юдашкину выполнен в его любимой позе. Модельер стоит в классическом костюме, сложив руки, и озаряя все вокруг широкой улыбкой.

    Друзья и коллеги вспоминали его как выдающегося творческого человека и непревзойденного мастера своего дела.

    «Валя сейчас доволен. Он сейчас в лучшем мире находится, сверху сморит на свою семью. Здесь он тоже все время живет, будет жить всегда, потому что мы его помним», - сказал присутствовавший на церемонии пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Очень красивый сделали памятник и здорово, что люди могут подойти и увидеть его таким, каким он был: добрым, улыбчивым, ярким», - добавила экс-фигуристка Татьяна Навка.

    Александр Розенбаум назвал Юдашкина мужественным человеком, который «жил для людей и любил их».

    О смерти Валентина Юдашкина стало известно 2 мая 2023 года. Ему было 59 лет. В последние годы модельер тяжело болел. Что кутюрье оставил после себя в мире моды — в нашем материале.

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