«Валя сейчас доволен». Памятник Валентину Юдашкину открыли на Троекуровском кладбище

На Троекуровском кладбище в Москве состоялось открытие памятника знаменитому модельеру Валентину Юдашкину, который похоронен на «аллее звезд». Торжественная церемония собрала многочисленных друзей художника и поклонников его таланта, сообщает 15 июня Starhit.

На могиле модельера собрались его близкие, включая семью и вдову Марину. Среди гостей были также Александр Розенбаум, Игорь Крутой и Константин Эрнст, каждый из которых отдал дань уважения памяти ушедшего художника.

Памятник Юдашкину выполнен в его любимой позе. Модельер стоит в классическом костюме, сложив руки, и озаряя все вокруг широкой улыбкой. Друзья и коллеги вспоминали его как выдающегося творческого человека и непревзойденного мастера своего дела.



«Валя сейчас доволен. Он сейчас в лучшем мире находится, сверху сморит на свою семью. Здесь он тоже все время живет, будет жить всегда, потому что мы его помним», - сказал присутствовавший на церемонии пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Очень красивый сделали памятник и здорово, что люди могут подойти и увидеть его таким, каким он был: добрым, улыбчивым, ярким», - добавила экс-фигуристка Татьяна Навка.

