От Фаберже до Диснея: что принес в мир моды Валентин Юдашкин?

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС Поделиться Поделиться





Болезнь крепко взялась за Валентина Юдашкина семь лет назад, заставив поклонников следить за состоянием здоровья одного из топовых модельеров страны. Изысканный, роскошный, успешный — он просто не мог ассоциироваться со смертью, однако судьба распорядилась иначе. Он ушел 2 мая в возрасте 59 лет, спустя два дня после своего знаменитого старшего коллеги Вячеслава Зайцева, с которым они составляли топ российского дизайнерского мастерства в области костюма. Но Юдашкину было отведено на четверть века меньше.



Он был родом из Подмосковья, окончил с отличием Московский индустриальный техникум, написав дипломы по истории костюма и по макияжу. Спустя всего пять лет после выпуска (в 1991 году, когда Россия вступала в новые времена) уже представил в Париже свою первую коллекцию, созданную несколькими годами ранее, в 1987 году. Она состояла из 150 моделей. Успех был оглушительный.

Судьбоносная в карьере Юдашкина коллекция называлась «Фаберже» — платья были выполнены в форме знаменитых ювелирных яиц. Показ проходил в здании российского посольства во Франции, среди зрителей были Пако Рабан и Пьер Карден. А костюмы приобрели в свои коллекции Лувр и Калифорнийский музей моды.



Юдашкин был не первым модельером из России, чье имя запомнил Запад, — во многом молодой и яркий кутюрье шел по тропинке, протоптанной Вячеславом Зайцевым. И тот был в чем-то его наставником — при всей самобытности обоих.

«Я помню, как пришел к нему учиться в Дом моды на проспекте Мира, — вспоминал Юдашкин в день смерти Зайцева, сам стоя у последнего порога. — Это было просто незабываемо, каждая встреча и все годы, проведенные рядом с ним. Была совместная работа, я посещал его мастер-классы, фотосессии. Я мог наблюдать, как он творил искусство и историю, это дорогого стоит».



Первая коллекция бренда Валентина Юдашкина pret-a-porter вышла в 1994 году. Уже через год модельер расширил свои творческие поиски в сторону ароматов — были представлены его первые духи. А еще через два года появился собственный бутик в Москве.

Параллельно развивалась его международная карьера. Парижский синдикат высокой моды — престижная организация — впервые в истории сделал своим почетным членом-корреспондентом молодого российского дизайнера. Ему предлагалось открыть ателье во Франции, но он отказался, отклонив при этом помощь Парижской палаты в организации показов. Его следующие дефиле проходили при поддержке Vogue.



Среди знаменитых клиентов Валентина Юдашкина были Алла Пугачева (она не без удовлетворения говорила, что тот знает про нее все), Филипп Киркоров, Людмила Гурченко, Надежда Бабкина, Александр Калягин, Юрий Башмет, Владимир Спиваков. В модных кругах о стиле Юдашкина писали, что он — «воплощение роскоши, помпезности и торжества красоты», отмечая его русский стиль, сложный крой, массивные украшения, яркую вышивку. Неслучайно в соболезновании главы государства после кончины Юдашкина говорилось о его заслугах в пропаганде нашей культуры за рубежом. При этом в нарядах для повседневности модельер был совсем другим — сдержанным и лаконичным.



При том что модельер сам признавал, что шьет «дорого и для богатых», он, как и Вячеслав Зайцев, придумывал форму для российских силовиков — однако позже Юдашкин говорил, что форму изменили без его ведома, в том числе заменив материалы более дешевыми, а потому к итоговой версии, вызвавшей критику, он не имеет отношения.

Была в истории модного дома Юдашкина и спортивная страница — он одевал нашу олимпийскую сборную, а также мужскую и женскую сборные по футболу.

Если Зайцева выставляли в Эрмитаже, то выставки Юдашкина проходили в Историческом музее на Красной площади в Москве и в Музее изобразительных искусств имени Пушкина.



Его бренд выпускал не только одежду и духи, но и ювелирные украшения, очки, товары для дома, также под этим брендом развивалась студия интерьеров. Международные коллаборации включали проект со студией Disney — так, в образе русской красавицы предстала Минни Маус (одежда с ее изображением выпускалась к 80-летию персонажа).



О своем страшном диагнозе дизайнер узнал в 53-летнем возрасте. За отведенные ему после этого немногие годы он достаточно успел — и не только в работе: он увидел троих своих внуков, появившихся на свет в 2016, 2018 и 2022 годах. Дом мод Юдашкина незадолго до его смерти прошел ребрендинг, креативным директором стала дочь модельера Галина Юдашкина. Сам модельер, рассуждая о подготовке преемника, говорил, что хотел уйти из профессии (например, в театр и в преподавание) в 60 — чтобы «не сеять песок по подиуму», полагая, что чувством моды обладают в первую очередь молодые: «Это наглость, бескомпромиссность и небоязнь испортить свой имидж».



Почти одновременный уход эпохи культовых российских модельеров — Вячеслава Зайцева, а теперь и Валентина Юдашкина — породил горькую шутку в Интернете: где-то — на небесах ли, или где-то еще — готовится большой бал. И к работе над платьями приступить надо было срочно...

